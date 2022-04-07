Участие России в Совете по правам человека ООН приостановлено

Поводом для резолюции стали грубые нарушения прав человека в украинском городе Буча: после того, как его покинули российские военные, появились многочисленные свидетельства жестоких расправ над мирным населением.

За резолюцию об исключении России из Совета по правам человека проголосовали 93 страны, против — 24, воздержались 58.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Генассамблею за вынесенное решение.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.