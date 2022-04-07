07.04.2022, 19:05
Участие России в Совете по правам человека ООН приостановлено
ФОТО: AFP - Scanpix
Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, приостанавливающую членство Российской Федерации в Совете ООН по правам человека.
Поводом для резолюции стали грубые нарушения прав человека в украинском городе Буча: после того, как его покинули российские военные, появились многочисленные свидетельства жестоких расправ над мирным населением.
За резолюцию об исключении России из Совета по правам человека проголосовали 93 страны, против — 24, воздержались 58.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Генассамблею за вынесенное решение.
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