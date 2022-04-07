Страны G7 решили запретить новые инвестиции в ключевые сферы экономики России

"Мы (лидеры G7 — ИФ) запрещаем новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики, в том числе в сферу энергетики", — цитирует заявление глав государств и правительств "группы семи" агентство "Интерфакс".

В нем также отмечается, что страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы".

"Мы будем усиливать давление, в том числе вводя дополнительные санкции против госкомпаний", — говорится в заявлении.

Также в G7 отметили, что будут продолжать принимать ограничительные меры и против представителей "российских элит и их родственников". В заявлении также говорится о готовности G7 принимать дальнейшие меры против ВПК России.