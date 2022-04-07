Европарламент выступил за немедленный запрет на импорт нефти и газа из России

Реакция Европарламента на Бучу

Хотя резолюция формально посвящена результатам саммита ЕС, ее главной темой стали санкции против России. Европарламент отдельное внимание уделил резне в Буче.

В резолюции высказывается "негодование и возмущение" по поводу "зверств, о которых сообщалось, включая изнасилования и внесудебные казни гражданских лиц, насильственное перемещение, мародерство, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности, больницы, медицинские заведения, школы, убежища и автомобили скорой помощи, а также стрельбу в гражданских лиц, пытающихся покинуть зоны конфликта по заранее согласованным гуманитарным коридорам, которые совершались Вооруженными силами России в ряде оккупированных украинских городов, таких как Буча".

Евродепутаты подчеркнули, что необходимо привлечь к ответственности как тех, кто совершал военные преступления, так и высокопоставленных чиновников и офицеров.

В резолюции отмечается, что Совету ЕС следует принять дальнейшие "жесткие санкции, которые бы соответствовали продолжающейся эскалации российской агрессии и шокирующим зверствам, совершенным армией РФ, являющимся без сомнения военными преступлениями".

Немедленное эмбарго на импорт в ЕС газа и нефти из РФ

"Европарламент призывает ввести немедленное и полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, целиком отказаться от "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе", — говорится в резолюции.

Этот момент вызвал много споров между евродепутатами. В первой редакции проекта резолюции к эмбарго на газ добавлялось "настолько быстро, насколько возможно". На эту формулировку подали три поправки. Они фактически повторяли одна другую, убирая уточнение. В итоге за поправки проголосовали 413 евродепутатов, призвав к немедленному эмбарго на все четыре вида энергоносителей из РФ.