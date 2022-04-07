ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (43-й день) | Россию исключили из Совета ООН по правам человека. Эстония отказывается от российского газа

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, приостанавливающую членство Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. За резолюцию об исключении России из Совета по правам человека проголосовали 93 страны, против — 24, воздержались 58.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в отходе от стамбульских договоренностей. Советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк назвал это заявление "попыткой давления".

Правозащитники из Amnesty International обнародовали 20 свидетельских показаний о том, что российские войска в Киевской области убивали и насиловали мирных жителей.

Немецкий Der Spiegel рассказал о перехватах разговоров российских военных в Буче. Из них следует, что убийства мирных людей были направлены на запугивание населения, и это были не частные случаи.

Экономисты разных стран говорят, что укрепление рубля носит искусственный характер — и это в большей степени политическое решение российских властей, не отражающее положение дел в экономике.

Европарламент призвал Совет ЕС ввести дополнительные санкции в отношении России за ее войну против Украины. "Европарламент призывает ввести немедленное и полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, целиком отказаться от "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе".

Правительство приняло решение, что Эстония в этом году откажется от импорта российского газа. Для претворения в жизнь этого решения к осени в Палдиски будут созданы возможности принимать сжиженный природный газ, а также будет cоздан государственный резерв газа в объеме 1 тВт.

Лидеры стран "большой семерки" приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики, говорится в заявлении G7. В нем также отмечается, что страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы".