Одну из погибших мирных жительниц Бучи опознали по маникюру. Фотографию ее руки видел весь мир

Погибшей оказалась 52-летняя жительница города Ирина Филькина. Ее узнала визажистка из Гостомеля Анастасия Субачева, у которой Ирина брала уроки до начала войны. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях и в интервью газете The New York Times, пишет "Медуза".

”Я сразу почувствовала, что это фото больно откликнулось во мне, и не могла понять почему. Женщина на этом фото, которое облетело Украину, мир, каждую соцсеть, — это моя клиентка”, — рассказала визажистка в соцсетях.

По словам Субачевой, Филькина работала оператором теплоцентрали. До войны женщина завела инстаграм и собиралась на концерт украинской певицы Оли Поляковой. ”Доченька, я на старости лет наконец-то поняла самое главное — надо любить себя и жить для себя! И, наконец, я буду жить, как я хочу!” — вспоминает слова Филькиной визажистка. Последний раз женщины виделись 23 февраля.

Смерть Филькиной журналистам подтвердила одна из ее дочерей — Ольга Щирук, которой удалось уехать из Бучи после начала войны. Она рассказала, что 6 марта узнала, что ее мать погибла накануне, возвращаясь домой на велосипеде. Об этом же девушка сообщила в своем инстаграме.

В интервью украинскому телеканалу ТСН Щирук сказала, что последний раз говорила с матерью, когда та ехала по Ирпеню (расстояние между городами — примерно 5 километров).

При этом Щирук еще около месяца надеялась, что мать может быть жива, хотя та не выходила на связь. 1 апреля — в день рождения Филькиной — ее дочь получила видео, где тело ее матери лежит на земле. Кто отправил ролик, в материалах NYT и ТСН не уточняется.

По словам Щирук, она пока не может забрать тело матери из-за экспертизы. ”Я до сих пор не могу забрать даже твоего тела, потому что вас там так много и вас всех вместе куда-то забрали. Они говорят куда, но не говорят, есть ли ты у них. Они не знают, потому что, к сожалению, вас там так много. Им нужно знать, от чего ты умерла”, — говорится в ее посте в инстаграме.

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