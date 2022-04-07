Марианна Подгурская — главная героиня репортажа об обстреле роддома в Мариуполе — дала первое большое интервью. Разбираем, как этим свидетельством воспользовалась пропаганда

Некоторые прокремлевские телеграм-каналы, а вслед за ними и большие провластные СМИ сразу после публикации снимков Чернова и Малолетки объявили, что кадры постановочные (в качестве ”подтверждения” они, в частности, указывали, что ”на всех кадрах” из роддома есть якобы только одна роженица — Вышемирская; это неправда). По просьбе ”Медузы” Илья Бер — главный редактор проекта ”Проверено”, специализирующегося на разоблачении фейков, — разобрал тогда теорию о ”фальсифицированном” обстреле роддома в Мариуполе и показал, что она несостоятельна.

После выхода первого большого интервью Вышемирской защитники российской версии событий снова оживились — и мы попросили Илью Бера проверить, есть ли в словах девушки что-то, чего мы раньше не знали. Этот текст ”Медуза” и ”Проверено” публикуют одновременно.

Прежде всего, если у кого-то и оставались сомнения, то больше их быть не может: съемка в мариупольском роддоме точно не была постановочной

Вышемирская подтверждает, что она действительно была беременна и находилась в родильном отделении мариупольской больницы № 3 (некоторые прокремлевские блогеры пытались оспорить и это). Когда 9 марта здание начали обстреливать, Вышемирская вместе с другими роженицами и персоналом спустилась в подвал, откуда их вскоре эвакуировали.

Во время эвакуации она и попала в объективы фоторепортеров AP Мстислава Чернова и Евгения Малолетки. При этом в интервью Вышемирская подтвердила, что в кадре из рожениц оказалась не только она: вопреки первоначальным утверждениям прокремлевских российских СМИ и телеграм-каналов, на носилках несли другую женщину, тоже беременную — и, в отличие от Вышемирской, тяжело раненную. Ее имя до сих пор не названо, но известно, что врачи не смогли спасти ни ее саму, ни ребенка.

Из интервью Вышемирской также следует, что к моменту обстрела родильное отделение работало — и не было захвачено полком ”Азов”. Более четко Вышемирская объясняет это в своих инстаграм-сторис, опубликованных вслед за интервью: