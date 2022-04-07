Россия искусственно укрепила рубль. Но в итоге курс обвалится "на дно ямы", считают эксперты

"Можно разбить окна, включить отопление и делать вид, что пришло лето", — цитирует Politico главу латвийского центробанка Мартиньша Казакса.

"Рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой. Так что его официальный курс не имеет почти никакого значения", — сказал изданию Ликка Корхонен, специалист по России из Центробанка Финляндии.

Россия перекрыла почти все каналы оттока валюты и открыла на 80% кран ее притока (через обязательную продажу выручки экспортеров). Результатом стала двойственность курса — разделение валютного рынка на черный и биржевой — и укрепление рубля на бирже, где спрос искусственно занижен, а предложение искусственно завышено.

"Инструменты, которые используют для поддержки рубля, превращают его в валюту потемкинской деревни", — пишет обозреватель агентства Рейтер Пьер Бриансон.

Политически Кремлю важнее валютный курс, чем традиционные для развитых стран индикаторы здоровья экономики: инфляция и процентные ставки, потому что "в постсоветской истории России курс рубля к доллару был пожалуй главным экономическим индикатором для большинства граждан", — объясняет Bloomberg.

Стабильность курса важна и для привлечения новых союзников вроде Индии, цитирует Politico одного из руководителей Центробанка Эстонии Пеетера Лукмеля.

"Этот символический акт призван убедить азиатские страны поддержать альтернативную платежную систему. А для этого им нужна сказка о стабильной мировой валюте", — сказал он.

Только эта стабильность угрожает устойчивости экономики в целом.

"Даже если снимут санкции, все равно, как только курс отпустят, он обвалится на дно ямы, в которой оказалась экономика России", — предупреждает Бриансон.