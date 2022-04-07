Посол Украины заставил президента ФРГ извиняться. Кто он такой?
Большинство наблюдателей едины во мнении, что такого авторитета, как у посла Украины в Германии Андрея Мельника, не было ни у одного другого работавшего в Берлине дипломата. Что касается оценок его личности, то они расходятся: для одних Мельник — пользующаяся большим уважением в политических кругах личность, для других — обычный смутьян.
Подчас 46-летнему дипломату достается в соцсетях от того или иного немецкого политика. Однако на фоне страданий, которые его страна испытывает из-за вторжения России, даже критики украинца с пониманием относятся к его прямолинейным высказываниям.
В последнее время Мельник не раз резко отзывался о президенте ФРГ Франке-Вальтере Штайнмайере (Frank-Walter Steinmeier). И вот, после очередной порции критики из уст украинского посла, главе германского государства пришлось дать публичное объяснение и признать политические ошибки. "Мы держались за мосты, в которые Россия не верила и в отношении которых нас предостерегали наши партнеры", — сказал Штайнмайер 4 апреля.
Человек Шрёдера во внешней политике
Штайнмайер, которому сейчас 66 лет, с 1999 по 2005 годы, когда правительство ФРГ возглавлял Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), занимал пост главы ведомства федерального канцлера. При Ангеле Меркель (Angela Merkel) он был министром иностранных дел — в 2005-2009 и в 2013-2017 годах.
Ни один другой представитель Социал-демократической партии (СДПГ) в истории Германии не имел такого внешнеполитического веса. При этом на Штайнмайера оказывал влияние Шрёдер, который по сей день не дистанцируется от президента России Владимира Путина и занимает высокооплачиваемые руководящие должности в российских компаниях. Штайнмайер, как и немецкая политика в целом, часто выступал на стороне России.
Именно поэтому его критикует Андрей Мельник. "Такт — это незнакомое Штайнмайеру слово, по крайней мере тогда, когда речь идет об Украине, — заявил представитель Киева в интервью газете Tagesspiegel am Sonntag. — Отношения с Россией для него — нечто фундаментальное, святое, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Даже военное вторжение не играет при этом роли".
Это были резкие слова, и они попали в точку. Практически все немецкие СМИ распространили в выходные, 2 и 3 апреля, высказывание украинского дипломата, который свободно говорит по-немецки и хорошо разбирается в германской политике.
Как вели себя другие дипломаты в Берлине
Пожалуй, до сих пор в ФРГ не было послов с таким внешнеполитическим влиянием, как у Мельника. Когда советские танки уничтожили надежды на реформы в Чехословакии во время "Пражской весны" в 1968 году, в Бонне еще не было представителя угнетенной страны. Дипломатические отношения с Прагой были установлены только в 1973 году.
Спустя 20 лет немецкие политики имели дело с тихим израильским послом Биньямином Навоном, когда иракские ракеты Scud, усовершенствованные с помощью немецкого бизнеса, обрушивались на Тель-Авив, принося страх и смерть. На публике Навон тогда остался немногословным.
В свою очередь, Ричард Гренелл, посол США при президенте Дональде Трампе, в политическом Берлине в 2018-2020 годы вел себя довольно шумно и вне каких бы то ни было дипломатических правил. Некоторые над ним посмеивались, другие боялись, но вряд ли уважали.
Представитель Киева, говорящий без обиняков
С Мельником дело обстоит иначе. К резкости посла, соотечественники которого переживают сейчас жестокие, смертельные атаки и надеются на помощь, все относятся с пониманием. Его критика — в том числе в Tagesspiegel — обращена не только против Штайнмайера. И не только против немецких политиков. "Эта война подвергает испытанию все, весь наш мировой порядок. Система дала сбой: ООН, ОБСЕ, Красный Крест, где они все, чтобы остановить убийства мирных жителей?" — спрашивает Мельник в интервью.
Выступая перед журналистами, он также критикует многих представителей нынешнего федерального правительства. Мельник обвиняет их в том, что они неправильно оценили ситуацию в Украине и предысторию российской агрессии. В Украине не забыли, что Ангела Меркель, которая была канцлером Германии с 2005 по 2021 год, однажды выступила против принятия страны в НАТО.
Посетив город Бучу, где, очевидно, произошло массовое убийство мирного населения, президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Меркель также приехать и посмотреть на произошедшее там своими глазами. Это не меньше, чем критика Штайнмайера Мельником, демонстрирует, как глубоко уязвлено украинское руководство внешнеполитическим курсом Германии последних лет.
Как восприняли высказывания Мельника в Берлине? 4 апреля, когда об интервью с критикой в адрес Штайнмайера было известно уже более 24 часов, пресс-секретарь правительства Германии отверг критику в адрес президента ФРГ, выразив "полное понимание" относительно драматической ситуации в Украине.
"Великолепен в роли посла"
"Я не отношусь к тем, кто критикует украинского посла", — говорит председатель парламентской группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt). По словам немецкого политика, Мельник представляет свою страну "превосходно", находясь в ситуации, "которую трудно себе вообразить".
Однако Добриндт не согласен с критикой действий Штайнмайера на посту министра иностранных дел в правительстве с участием блока ХДС/ХСС. Политика Германии в то время была "сознательно направлена на обеспечение мира в Европе", полагает он. Экономические связи с Россией, о которых шла речь в то время, преследовали цель добиться политических изменений с помощью торговли. Эта цель теперь "разрушена Путиным", добавляет Добриндт.
4 апреля, когда Штайнмайер выступал перед журналистами, признавал "ошибки", говорил о провале общей с Россией архитектуры безопасности и "горьких итогах", использовать телекамеры не было разрешено. Однако уже 5 апреля Штайнмайер произнес эти же слова перед камерами: отвечая на вопросы в программе Morgenmagazin на канале ZDF — необычный для него формат.
Штайнмайер о провалах немецкой политики
С путинской Россией больше невозможно сотрудничество, каким оно было в предыдущие годы, указал президент ФРГ. "Что касается России, должен вам сказать, что я не знаю", — так он ответил на вопрос о том, возможно ли еще будущее "с" Россией Путина или же только "против" нее. При этом Штайнмайер назвал российского президента "бункерным разжигателем войны".
"Я уверен, что возврата к нормальности, предшествовавшему статусу-кво, в России с Путиным не будет", — подчеркнул он. Штайнмайер признал, что политика "сглаживания" противоречий, которую поддерживал и он, не принесла успеха. "Действительно печально, что мы потерпели крах во многих отношениях", — признал президент ФРГ. И добавил: "Нам следовало серьезно отнестись к предостережениям наших восточноевропейских партнеров".
Состоится ли в скором времени личная встреча между Мельником и Штайнмайером? На признание главой германского государства ошибок посол Украины отреагировал в интервью радио Deutschlandfunk так: "Для нас важно, чтобы за этими словами последовали дела, а дел нет".
На 11 апреля запланировано посещение Мельником дворца Бельвю — резиденции президента ФРГ. Там у украинского посла должен состояться разговор с новым главой ведомства президента ФРГ Дёрте Дингер (Dörte Dinger) и ведущим внешнеполитическим советником главы германского государства Вольфгангом Зильберманом (Wolfgang Silbermann), рассказала DW официальный представитель Штайнмайера. Будет ли в этот день сам Штайнмайер в своей резиденции и зайдет ли он поздороваться с Мельником, пока не ясно.
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