Посол Украины заставил президента ФРГ извиняться. Кто он такой?

Именно поэтому его критикует Андрей Мельник. "Такт — это незнакомое Штайнмайеру слово, по крайней мере тогда, когда речь идет об Украине, — заявил представитель Киева в интервью газете Tagesspiegel am Sonntag. — Отношения с Россией для него — нечто фундаментальное, святое, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Даже военное вторжение не играет при этом роли".

Ни один другой представитель Социал-демократической партии (СДПГ) в истории Германии не имел такого внешнеполитического веса. При этом на Штайнмайера оказывал влияние Шрёдер, который по сей день не дистанцируется от президента России Владимира Путина и занимает высокооплачиваемые руководящие должности в российских компаниях. Штайнмайер, как и немецкая политика в целом, часто выступал на стороне России.

Штайнмайер, которому сейчас 66 лет, с 1999 по 2005 годы, когда правительство ФРГ возглавлял Герхард Шрёдер ( Gerhard Schröder ), занимал пост главы ведомства федерального канцлера. При Ангеле Меркель ( Angela Merkel ) он был министром иностранных дел — в 2005-2009 и в 2013-2017 годах.

В последнее время Мельник не раз резко отзывался о президенте ФРГ Франке-Вальтере Штайнмайере ( Frank-Walter Steinmeier ). И вот, после очередной порции критики из уст украинского посла, главе германского государства пришлось дать публичное объяснение и признать политические ошибки. "Мы держались за мосты, в которые Россия не верила и в отношении которых нас предостерегали наши партнеры", — сказал Штайнмайер 4 апреля.

Подчас 46-летнему дипломату достается в соцсетях от того или иного немецкого политика. Однако на фоне страданий, которые его страна испытывает из-за вторжения России , даже критики украинца с пониманием относятся к его прямолинейным высказываниям.

Большинство наблюдателей едины во мнении, что такого авторитета, как у посла Украины в Германии Андрея Мельника, не было ни у одного другого работавшего в Берлине дипломата. Что касается оценок его личности, то они расходятся: для одних Мельник — пользующаяся большим уважением в политических кругах личность, для других — обычный смутьян.

Это были резкие слова, и они попали в точку. Практически все немецкие СМИ распространили в выходные, 2 и 3 апреля, высказывание украинского дипломата, который свободно говорит по-немецки и хорошо разбирается в германской политике.

Как вели себя другие дипломаты в Берлине

Пожалуй, до сих пор в ФРГ не было послов с таким внешнеполитическим влиянием, как у Мельника. Когда советские танки уничтожили надежды на реформы в Чехословакии во время "Пражской весны" в 1968 году, в Бонне еще не было представителя угнетенной страны. Дипломатические отношения с Прагой были установлены только в 1973 году.

Спустя 20 лет немецкие политики имели дело с тихим израильским послом Биньямином Навоном, когда иракские ракеты Scud, усовершенствованные с помощью немецкого бизнеса, обрушивались на Тель-Авив, принося страх и смерть. На публике Навон тогда остался немногословным.

В свою очередь, Ричард Гренелл, посол США при президенте Дональде Трампе, в политическом Берлине в 2018-2020 годы вел себя довольно шумно и вне каких бы то ни было дипломатических правил. Некоторые над ним посмеивались, другие боялись, но вряд ли уважали.

Представитель Киева, говорящий без обиняков

С Мельником дело обстоит иначе. К резкости посла, соотечественники которого переживают сейчас жестокие, смертельные атаки и надеются на помощь, все относятся с пониманием. Его критика — в том числе в Tagesspiegel — обращена не только против Штайнмайера. И не только против немецких политиков. "Эта война подвергает испытанию все, весь наш мировой порядок. Система дала сбой: ООН, ОБСЕ, Красный Крест, где они все, чтобы остановить убийства мирных жителей?" — спрашивает Мельник в интервью.