Уничтоженная Бородянка: голоса из-под завалов, расстрелы и мародерство. Что происходило в городе под Киевом во время оккупации

Дмитрию Сташевскому, мужчине средних лет, повезло остаться в живых. Я познакомился с ним, когда он убирался в разгромленном и разграбленном помещении, которое в мирной жизни он сдавал под аптеку.

Тонны бетона и стали обрушились на подвалы под квартирами. Жители Бородянки уверены, что под завалами лежат десятки мирных жителей. Полиция считает, что их могут быть сотни. Чтобы узнать всю правду, нужно дождаться, пока краны и другая тяжелая техника расчистит завалы.

Больше всего людей могло погибнуть, когда в Бородянке рухнули несколько больших многоквартирных домов. Эти здания кремового цвета просто сровняли с землей. Черные от огня обломки в ряду уцелевших домов выглядят как выпавшие зубы во рту.

Основная причина этого состоит в том, что спасателям еще только предстоит расчистить завалы разбомбленных зданий. Выжившие жители Бородянки считают, что под обломками лежат трупы их соседей. Но сколько их там — неизвестно.

Сейчас появляются только первые свидетельства о том, чему подвергали жителей Бородянки во время российской оккупации. Поэтому судить о масштабах происходившего там пока сложно.

Представители украинских властей говорят, что зверства российских солдат в Бородянке, возможно, были даже страшнее, чем в Буче. Там, в Буче, после ухода армии РФ на улицах были найдены трупы расстрелянных в упор людей со связанными за спиной руками. Там же обнаружили братские могилы, в которых лежали сотни тел.

Несколько свидетелей рассказали Би-би-си, что российские военные не давали местным жителям разобрать завалы жилых зданий, чтобы найти тех, кто мог остаться в живых. Тем, кто пытался это сделать, угрожали оружием.

Если ехать по главной улице от кольцевой развязки на въезде в город, то видно, что масштаб разрушений просто огромный. Обвалившиеся и сгоревшие здания, дома, превращенные в руины, искореженные обломки автомобилей. И снова руины домов.

Его семья уехала из Бородянки 24 февраля, в день, когда началось российское вторжение в Украину. Дмитрий остался смотреть за домом и аптекой. Российские войска перебрасывали через город танки и военных, поэтому вместе со своими соседями он проводил большую часть времени в подвале под их домом — как днем, так и ночью.

К вечеру 1 марта он решил, что нужно перебраться в какое-то более удаленное от российских военных место, поэтому отправился в другое убежище на окраине города.

Когда на следующее утро он вернулся, здание было в руинах, а подвал, где он спасался с друзьями и соседями, был завален обломками бетона и стали.

"Я вернулся в 08:30 утра, а квартира уже была разрушена. За меня молились мама, жена и дочь. До того, как это все произошло, я слышал разговоры, что российские танковые колонны ездят по городу и стреляют по всему подряд. Сначала я в это не верил, а потом увидел, как они обстреливают дома мирных жителей", — говорит Дмитрий.

Жена Дмитрия Светлана, которая вернулась в город, пыталась разобрать завалы в разрушенной квартире матери Дмитрия в соседнем доме. Само здание уцелело. Она рассказала мне, что российские военные мешали попыткам спасти выживших.

"Это все были наши соседи, — сказала она. — После обстрелов люди слышали голоса из под завалов, но российские солдаты не дали возможности кого-то откопать. Пригрозили начать стрельбу, если попытаются".

"Под завалами осталось много людей", — говорит еще одна местная жительница по имени Мария. Она пытается сортировать вещи, которые еще могут пригодиться, и относит мусор в контейнер за домом. "У меня душа болит. Я знала всех этих людей. Мы знали, что они там, с самого первого дня, но они не давали нам их вытащить", — рассказывает она.

Мария и многие другие рассказали мне, что российские войска занимались мародерством. По ее словам, россияне "украли все, что блестело". "У меня даже нижнее белье забрали. Все побили, все выпотрошили… все разрушено", — говорит Мария.