NYT: у стран НАТО возникли разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией
Страны-члены НАТО разделились во мнениях о дальнейшей политике в отношении России в условиях продолжающейся войны в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников, передает Медуза.
Так, по данным издания, страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и мерах, которые бы ”поставили Россию на колени”. Они опасаются, что все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.
В то же время Франция, Германия и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с Владимиром Путиным, даже несмотря на обвинения в военных преступлениях, выдвинутых против российской армии.
6-7 апреля в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что основополагающий акт о сотрудничестве России с НАТО сейчас уже неактуален, ”его дни прошли”.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию в зоне боевых действий, заявил, что война в Украине входит в ”критическую фазу”. По сведениям Североатлантического альянса, Россия готовится завоевать Донбасс и создать наземный коридор до Крыма.
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