ЕС и США вводят санкции против дочерей Путина и семьи Лаврова

”Сегодня США совместно с G7 и ЕС <…> вводят полные блокирующие санкций против российской элиты и членов их семей, включая взрослых детей президента [Владимира] Путина, жены и дочери министра иностранных дел [Сергея] Лаврова, членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина”, — говорится в сообщении.

Имена близких Путина и Лаврова не приводятся, уточняет РБК.

Американская администрация считает, что они ”обогатились за счет российского народа”.

”Эта мера закроет им доступ к финансовой системе США, любые активы, которыми они владеют в США, будут заморожены”, — говорится в сообщении.

Власти США введут полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.

Минфин США объявил также о введении санкций против мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова, руководителя администрации президента РФ Антона Вайно и ряда других российских официальных лиц.

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