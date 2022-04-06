За рубежом
06.04.2022, 22:02

”Мой сын говорит, что я разрушила жизнь семьи”. Интервью Марины Овсянниковой - ее антивоенный плакат увидел мир в прямом эфире программы "Время"

 
ФОТО: Screenshot YouTube

В течение шести секунд Марина Овсянникова держала в руках антивоенный плакат в прямом эфире программы ”Время” на российском государственном телеканале. За одну ночь она стала символом свободы слова и свободы прессы. Эти шесть секунд в прямом эфире изменили ее жизнь навсегда. Свен Лилиенстрем, основатель инициативы Faces of Democracy, поговорил с 43-летней журналисткой о том, что побудило ее на такой смелый шаг с конкретными последствиями, о событиях, которые последовали за этим и о реакции ее семьи. Читайте полное интервью по ссылке: Faces of Democracy.

"Для меня демократия означает возможность жить как свободный человек.
Однако моя родная страна, Россия, в последнее время превратилась в тоталитарное государство, которое все больше закрывается от внешнего мира", - говорит Овсянникова. 

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии