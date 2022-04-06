”Мой сын говорит, что я разрушила жизнь семьи”. Интервью Марины Овсянниковой - ее антивоенный плакат увидел мир в прямом эфире программы "Время"

В течение шести секунд Марина Овсянникова держала в руках антивоенный плакат в прямом эфире программы ”Время” на российском государственном телеканале. За одну ночь она стала символом свободы слова и свободы прессы. Эти шесть секунд в прямом эфире изменили ее жизнь навсегда. Свен Лилиенстрем, основатель инициативы Faces of Democracy, поговорил с 43-летней журналисткой о том, что побудило ее на такой смелый шаг с конкретными последствиями, о событиях, которые последовали за этим и о реакции ее семьи. Читайте полное интервью по ссылке: Faces of Democracy.