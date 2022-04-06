RMK в прошлом году собрал в государственных лесах 152 тонны мусора

”Каждой весной наступает то время года, когда наряду с изношенными зимними шинами, оставленными в наших местных лесах, из-под тающего снега начинает появляться строительный и бытовой мусор. Глядя издалека, трудно определить, цветут ли там перелески вперемешку с ветреницами, или среди деревьев виднеются все-таки чьи-то ”сокровища”, ставшие ненужными в домашнем хозяйстве. Неприятно, когда протягиваешь руку, чтобы сорвать перелеску, и натыкаешься на грязную тару с какой-нибудь бурой субстанцией или на маску для лица, которые столь популярны в наше время. К сожалению, ситуация в лесах по-прежнему показывает, что мы должны продолжать работу по вывозу мусора и в будущем”, — сказал главный лесничий RMK Андрес Сепп.

Больше всего в леса вывозятся бытовые и строительные отходы, мебель, а также, например, стекло, металл и опасные отходы. В прошлом году на уборку 158 тонн мусора было потрачено 79 000 евро. Работы выполняли партнеры RMK — Ragn-Sells и Eesti Keskkonnateenused. Фотографии убранных на сегодняшний день мусорных куч можно увидеть в альбоме RMK Flicker ”Мусор в государственном лесу”.

Есть также общины, которые хотят вместе поддерживать чистоту в своих родных лесах. Например, члены MTÜ Geopeitus убирали леса в волости Харку, недалеко от бывшей свалки в Сырве. В лесу были собраны старые игрушки, замшелая обувь, туфли с интересным рисунком, а также полосатые брюки со стрелками. Всего с этой территории было собрано 18 м3 мусора, которому явно не место в природе.