Позывной "Есенин": россиянин, воюющий за Украину в полку "Азов", попал в плен под Бучей и видел, что там происходит

"Перед этим деду из нашей группы [задержанных] прострелили ногу, поэтому особо никто по дороге в центр не рыпался, — говорит он. — Но уже у самого центра нашу группу кто-то начал обстреливать. Все разбежались по дворам частных домов и через калитки и заборы сначала убежали вглубь Бучи, а затем смогли и обойти скопление российских войск у Ирпеня, чтобы вернуться в Киев".

Выходя из окружения, Артем с товарищами закопали оружие и переоделись в гражданскую одежду, но в Буче все равно ненадолго попали в плен. В этом городе, по словам Артема, российские военные создали центр для пленных и задержанных местных мужчин, куда и повели Широбокова.

"Там у нас и был бой, — вспоминает Широбоков. — Группа разбилась на несколько маленьких. Я и еще пара бойцов в поиске удачной позиции переместились в бок противника. Контакт с командиром мы потеряли — русские войска полностью кладут связь на оккупированной территории. Пришлось выбираться самим, через два населенных пункта под контролем орков (Ворзель и Буча )".

Отряд, в котором оказался Артем, выехал в Киевскую область, в город Ворзель, что в 2,5 км от Бучи. На эти города, через Чернобыль , с территории Беларуси наступала российская армия.

После отхода российской армии появившиеся в мировых СМИ многочисленные фотографии из Бучи показали, что рассказ Широбокова совпадает с показаниями большого количества людей, находившихся под Киевом. Окончательно факт военных преступлений может подтвердить полноценное расследование этих событий.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов говорил с Артемом Широбоковым с 16 по 28 марта — до отступления российской армии из-под Киева. Би-би-си не публиковала это интервью, поскольку в тот момент не могла провести самостоятельное расследование и найти подтверждение его рассказа.

В 2017 году самарец Артем Широбоков стал первым гражданином России, заочно осужденным на родине к пяти годам заключения за то, что воевал в составе добровольческого батальона "Азов" в Донбассе . В феврале 2022 года Широбоков вновь стал добровольцем, отправился защищать Киев от наступления российской армии и даже успел попасть в плен, где находился некоторое время.

Артем рассказывает, что их взяли в плен на улице Яблонской в Буче. В плен его вместе с товарищами брали не "кадыровцы", "на вид это были славяне, не знаю: десантура или разведка", а передать пленных планировали Росгвардии.

Военные выборочно осматривали задержанных, особенно их интересовали люди с татуировками, но "догола не раздевали", уточняет Артем, и тризуб у него на плече не заметили. Широбоков уточняет, что когда он попал в этот короткий плен, 4 марта при нем российские военные застрелили только одного пожилого мужчину, но когда они их вели в центр для задержанных, он утверждает, что "шли по улице, заваленной телами. Той, что сейчас показывают на фото".

Из окружения Артем выходил в итоге четыре дня, а когда вернулся в столицу, начал планировать, в составе какого подразделения дальше будет воевать за Украину. "Извини, что долго пишу, вроде вернулся в Киев сейчас, но дел все равно куча перед другим выездом, а времени мало", — отрывисто отвечает он, вопросы я задаю через мессенджер, и отвечает он с задержкой в несколько часов.

Выбравшись из российского окружения, Артем создал документ в Google.doc, где описал свои приключения, а ссылку на него разослал всем знакомым журналистам. После того как российские войска покинули Бучу, свидетельства местных жителей, опубликованные крупнейшими мировыми СМИ, оказались очень похожими на его рассказ.

"Если в Херсоне и Мелитополе люди бросаются на технику и выходят на митинги, то это потому, что там осталась связь. В городках, через которые я пробирался, где нет мобильной связи и интернета, все выглядит гораздо иначе, — описал Артем свой выход из окружения. — Мирных стреляют. Просто по приколу. В свое удовольствие. Независимо от возраста и пола. Улица, по которой меня вели под прицелом на "базу пленных", усыпана трупами бабушек и дедов. Проведывали соседей, шли за водой, остались без еды — ….. [все равно]. Лежат через каждые 10 метров".