"Можно ли сделать розовый протез с цветочками?" Истории раненых, убитых и выживших в Буче

Точкой невозврата, говорит Анастасия, для нее стало второе марта — когда привезли четырехлетнюю девочку Катю из Гостомеля с ранением головы. "Мы тогда поняли, что никаких русских в больнице больше не будет. Это был коллапс для всех. Я переводила взгляд снова на это тельце. И снова в голове крутились слова рашистов, что они по мирным не стреляют, тем более по детям… И каким-то эхом до меня доходят слова хирурга: "Насть, это ребенок, бери желтый венфлон".

Гражданских среди пациентов сначала не было. Потом привезли первую мирную жительницу с разорванным бедром — и дальше в больницу каждый день попадали по 15-20 человек с ранениями. В те дни Анастасия вела дневник. "Просыпаешься без будильника, когда еще со входа слышишь карету скорой помощи или просто человека, который сам пришел раненый. Подрываешься. Надеваешь перчатки. Натягиваешь маску. Проверяешь наличие "ушей" [стетоскопа] на шее, венфлона [внутривенного катетера] в кармане и кровоостанавливающего жгута. В голове одно: "Ну, погнали".

"Украинские солдаты через пару дней рвались уходить обратно воевать. Среди раненых было два-три русских. Мы тогда еще соблюдали правило "нейтральной территории" и лечили всех. Раны у русских были нетяжелые, мы их подлечивали и дальше их передавали украинским военным. Они почти всегда молчали. Говорили иногда только, что их обманули, что они не знали, где они высадились, им сказали, что будет спецоперация, они не знали, что это Украина… Мы уже третьему такому говорим — ну ты придумай что-нибудь другое уже!"

Тем же вечером туда начали "конвейером" привозить украинских военных — по 70 человек в день. Привыкшей к отделению акушерства и гинекологии Анастасии пришлось научиться работать и в травматологии, и в гнойной хирургии.

"В первый день, когда я сидела в подвале своего дома, слыша звуки выстрелов и ракет, я решила, ну я же врач, я нужна людям. Мать на коленях молила не уходить. Отец плакал, но отпустил со словами: "Ты моя гордость".

Так вели календарь в больнице города Буча с 24 февраля, когда в небе разорвались первые ракеты. 23-летняя Анастасия, врач-интерн первого года в киевском роддоме №4, не успела уехать на операцию в столицу и уже неделю жила в трехэтажном здании местной больницы. Вторжение в Бучу, где жили 40 тысяч человек, она называет временем, "когда Украина под Россией стала".

По словам врачей, семья пациентки Кати пыталась выехать из города, ее мать сидела за рулем, а девочка — на заднем сиденье. Когда в машину прилетел снаряд, мать погибла, а в девочку попали осколки.

"У нее в черепе был осколок, по телу раны. Ей делал тут операцию нейрохирург, и мы ее очень хотели на Киев увезти в нейрохирургию, но русские военные не разрешили транспортировать ребенка. Катя не могла говорить, только кивала. Я ее спрашивала, игрушку хочешь? Кивает. Котика? Нет. Собачку? Нет. Пони? Да. Люди со всей Бучи принесли ей шесть штук этих фиолетовых пони".

"Я могу показать тебе ребенка без рук"



На следующий день в больницу пришли четверо российских военных — один был ровесником Анастасии. "Мы секунд двадцать друг на друга смотрели, шокированные, с немым вопросом: "Ты что тут делаешь?" — "А ты что тут делаешь?" До дрожи был этот взгляд".

По ее словам, у военных была наводка, что в больнице лежат российские солдаты — но их уже не было, украинские спецслужбы забрали их пленными. "Военные пошли осматривать палаты с беременными и детей, мы им разрешили. Украинским солдатам успели шикнуть, чтобы все лежали молча, а то у нас ребята, как видят русских, могут сразу начать на них орать".

Среди русских, вспоминает Анастасия, был "мальчик лет 20". "Он пошел в приемный кабинет, а я пошла за ним, чтобы он ничего не подкинул там. Я села за стол, он напротив сел. Секунд 30 молчали. Потом он поймал мой взгляд, прикрыл рукой оружие. Я кивнула — поняла, что стрелять не будет. И дальше он заговорил: "Вы же понимаете, что это не мы по мирным стреляем. У нас нет такого оружия. Эти все ранения, которые я видел тут — это не мы. У меня у самого уже четвертый день рождения, я все потерял тут. Вы на нас тоже наступаете…" Я сижу и думаю — ну вы ж не туристами сюда пришли, а с оружием. Он все пытался меня переубедить, а я ему говорю — я могу тебя завести показать ребенка без рук, лежащего без сознания. Он замолчал и ушел". Больше российские военные в больнице не появлялись.