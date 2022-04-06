Каждый пятый — офицер. О чем говорят подтвержденные потери России в войне с Украиной

"Российские офицеры обеспечивают тактическое руководство и подготовку своих взводов, рот или батальонов. Сержанты в российской армии чаще всего лишь управляют техникой или исполняют приказы, то есть они никем не руководят. Это значит, что офицеры вынуждены брать на себя больше функций по руководству боем на передовой. Следовательно, российский офицер имеет больше шансов погибнуть в бою, чем офицеры многих других армий", — говорит Кренни-Эванс.

В армиях стран НАТО многие задачи на поле боя уполномочены решать сержанты, капралы и другие младшие чины. В российской армии решения аналогичного уровня разрешено принимать офицерам в звании не ниже лейтенанта.

Украина утверждает, что погибли уже семь российских генералов, но Россия подтвердила только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

Сейчас в списках потерь — 10 полковников (включая одного капитана первого ранга), 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицера (рангом от младшего лейтенанта до капитана).

"В прошлых конфликтах российские военные уделяли больше внимания эвакуации тел погибших офицеров. А к более низким по званию военным проявлялось меньше внимания после смерти. Но при этом офицеры действительно составляют костяк российских вооруженных сил", — говорит эксперт.

Столь высокое число офицеров в списках установленных потерь не означает, что каждый пятый погибший на поле боя россиянин был офицером. По традиции тела погибших командиров в российской армии стараются отправить домой в приоритетном порядке, и об их смерти чаще объявляют публично, отмечает Самуэль Кренни-Эванс из британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности.

Схожая тенденция наблюдалась и в ходе первого исследования Русской службы Би-би-си о потерях российской армии — тогда из 557 установленных погибших 109 были офицерами, то есть 19.6%.

217 из 1083 установленных погибших — это офицеры от младшего лейтенанта до генерала. Это 20% от числа всех военнослужащих в списке подтвержденных потерь российской армии, который Би-би-си ведет с начала войны.

По состоянию на 5 апреля в российских официальных источниках опубликованы имена как минимум 1083 погибшего российского военного. Чаще всего о погибших сообщают главы регионов или районов, а также местные СМИ.

Последний раз минобороны России отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Вооруженные силы Украины называют куда большую цифру — 18,3 тысячи человек.

В списке подтвержденных нами потерь есть и люди неожиданных специальностей. Так, 28 марта брянские журналисты сообщили о гибели в Украине старшего сержанта военного оркестра Александра Карпеева. Уточняется, что Карпеев играл на трубе. О том, какие задачи он выполнял в Украине, в публикациях не сказано.

Среди погибших — по меньшей мере три обладателя "краповых беретов" (Руслан Галямов и Олег Кириллов из Татарстана , Вячеслав Актяшев из Пермского края) — это элита спецназа России. Экзамен на право ношения крапового берета считается одним из сложнейших военных тестов в мире.

Поступают сведения о погибших и в других элитных подразделениях России. В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, — 15 представителей спецназа ГРУ (включая пятерых офицеров) и 10 представителей спецназа Росгвардии .

Кренни-Эванс объясняет, что Россия относительно медленно проводила общевойсковые операции, и подразделения ВДВ на передовой оставались без поддержки регулярных войск и авиации.

В первый же день войны российская армия высадила десант в аэропорту ”Антонов” в поселке Гостомель — десант ожидал, что зашедшие из Беларуси российские военные смогут установить с ним связь и наладить снабжение. В полной мере этого сделать не удалось, и 31 марта — после месяца тяжелых боев — украинские войска вернули контроль над аэропортом.

Относительно высокий уровень потерь среди десантников неудивителен, отмечает Роб Ли, старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США . ”Подразделения ВДВ принимали участие в операциях на самых сложных участках фронта — в штурме Гостомеля, боях под Киевом и столкновениях на юге Украины”, — добавляет он.

Опрошенные Би-би-си эксперты отмечают, что российские десантники широко используются для решения тех задач, на которые по идее можно было бы послать обычную пехоту. Но российские военачальники предпочитают использовать ВДВ , поскольку эти подразделения, как правило, гораздо лучше подготовлены как физически, так и морально.

При изучении списка подтвержденных в России потерь заметна еще одна тенденция: около 15% всех установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках.

Как минимум трех российских военнослужащих удалось опознать только после проведения ДНК-экспертизы. 21-летний Александр Вавилин из Нижнего Новгорода погиб еще 27 февраля, но родственникам сообщили о его гибели лишь 1 апреля — все это время шло расследование, утверждают местные СМИ: ждали в том числе результатов ДНК-теста. 27-летнего уроженца Забайкалья Александра Емцова тоже опознали только благодаря экспертизе — Емцов погиб в сгоревшем БТР.

"Они своих не всегда забирают, и весной-летом это будет наша проблема. Просьба сообщать, где они лежат, […] по возможности собирать в мешки. Поэтому я прошу, придется их собирать и сдавать в рефрижераторы, отправлять их обратно, чтобы их по ДНК идентифицировали, ведь у этих военных тоже есть матери”.

Во второй половине марта глава Николаевской областной администрации Виталий Ким призывал местных жителей сообщать о телах российских военных на освобожденных Украиной территориях.

Украинские официальные лица и очевидцы не раз утверждали, что, отступая, российская армия оставляет тела погибших военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев хочет передать тела погибших России, но Россия ”сначала отказывалась, потом какие-то мешки предлагали”.

”В такой ситуации, как в Украине, живые всегда будут иметь приоритет над мертвыми. И усилия всегда будут сосредоточены на том, чтобы сохранить и обеспечить тех, кто жив. Отправка тел тех, кому уже нельзя ничем помочь, на родину отходит на второй план. Ситуацию усугубляет и постоянно меняющаяся линия фронта. На данной стадии конфликта обеим сторонам трудно обезопасить свои фланги от вражеских вторжений”, — отмечает Кренни-Эванс.

Такие сроки доставки тел погибших в целом типичны для современных крупных конфликтов, отмечают в британском Королевском институте исследований в области обороны и безопасности.

В некоторых случаях предать тело земле удается только через месяц. Так, 20-летний Михаил Баканов, по официальным данным, был убит на второй день войны — 25 февраля. Доставить его тело домой смогли лишь в конце марта.

В большинстве случаев, о которых известно публично, тела погибших доставляют домой через две-три недели после их смерти. Например, прапорщик спецназа Росгвардии Руслан Галямов, по опубликованным данным, погиб 11 марта, а похоронили его 26 марта.

Армия-работодатель

Чаще всего о погибших в Украине сообщали в Дагестане — там известно о 93 похороненных военных. В честь них называют школы и даже переименовывают улицы.

О наибольшем числе погибших также сообщили в Бурятии (52 человека), в Волгоградской области (48), в Оренбургской (41) и в Северной Осетии (39).

Это не означает, для участия в боевых действия в Украине специально отправляли представителей определенных регионов, как предполагали некоторые эксперты и журналисты.

”Основная часть контрактников в российской армии — это люди с периферии, это не юг, не Северный Кавказ, а именно вся периферия — средние и малые города, поселки и деревни”, — пояснила Би-би-си специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор Наталья Зубаревич.

Она отмечает, что в армию также часто идут люди из депрессивных или полудепрессивных регионов. Одним из них считается Бурятия.

Один из погибших выходцев из этого региона — Михаил Гармаев из Улан-Удэ. После окончания школы он поступил в строительный техникум, но не доучился и пошел служить в армию. Отслужив, Михаил вернулся в Улан-Удэ и устроился работать в фирму по установке сигнализаций. Но через несколько лет мужчина вернулся в армию и подписал контракт. 6 марта под Киевом Михаил попал в засаду и получил два пулевых ранения. 21 марта его похоронили в Улан-Удэ.

Подобные сценарии — учился, отслужил, попытался устроиться на гражданке, но потом вернулся в армию, — встречаются в биографиях многих других россиян, погибших на войне в Украине.

”Армия — это важный работодатель для тех территорий, где заработать деньги почти невозможно. Найм в армию дает вам стабильную заработную плату и обеспечение”, — подчеркивает Зубаревич.

Регионы России все еще по-разному относятся к публикации информации о погибших.