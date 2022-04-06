Российских солдат на протяжении всей войны обвиняют в мародерстве. Они отправляют домой огромные посылки через Беларусь

11 из 16 человек отправляли посылки в Рубцовск — город в Алтайском крае, где проживают около 140 тысяч человек. В этом городе расположена войсковая часть Росгвардии , и военнослужащие оттуда участвуют в войне в Украине — в марте местные СМИ рассказывали об акции ”Посылка солдату”, устроенной, чтобы ”поддержать военнослужащих в/ч 6720, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины”. Также сообщалось о гибели по меньшей мере одного военнослужащего из этой части.

4 апреля ”Беларускi Гаюн” опубликовал имена 16 человек, которые, как утверждается, отправили в Россию грузы весом от 50 до 450 килограммов (в общей сложности россияне якобы привезли в СДЭК 2 апреля более двух тонн вещей). Каждое имя активисты сопроводили номером телефона (вероятно, оставленным в качестве контактного; иногда это номера их близких), примерным содержанием посылок и пунктом назначения. Источник этой информации проект не указал, заявив лишь, что получил ”внушительный массив” личных данных. Согласно списку, во многих посылках были запчасти, инструменты, одежда, телевизоры. Также в публикации упоминаются крышка багажника, стол, рыболовные принадлежности и палатка.

На следующий день ”Беларускi Гаюн” выложил более трех часов видео с этой веб-камеры — как утверждается, там запечатлено происходившее в отделении примерно с 11:30 до 15:00 2 апреля. На видео снято, что помещение заполнено коробками и свертками, а люди в военной форме занимаются упаковкой и, судя по всему, дают сотруднице СДЭК свои данные. Среди вещей, которые видны хорошо — электросамокат, коробки с кондиционерами, бутылки с алкоголем, автомобильные аккумуляторы, а также мешок с названием и логотипом украинских торговых центров ”Епiцентр”.

Первое сообщение о посылках появилось в минувшую пятницу, 1 апреля. ”Беларускi Гаюн” написал, что ”около отделения российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре заметили КамАЗы ВС РФ, из которых солдаты РФ выгружали замотанные тюки с вещами”. Утром в субботу канал сообщил, что солдаты занимаются отправкой ”прямо сейчас” — это было видно благодаря трансляции на сайте из отделения, которую отключили лишь к вечеру.

”Медузе” удалось найти в соцсетях несколько аккаунтов, у которых имена и место жительства совпадают с данными из списка; в большинстве случаев они не обновлялись много лет. Подтверждений, что эти аккаунты принадлежат именно этим людям, нет.

Сколько всего российских военнослужащих воспользовались услугами службы доставки СДЭК в Мозыре, ”Беларускi Гаюн” не сообщает. Из сообщений проекта следует, что россияне занимались отправкой не один день, поэтому неясно, как много людей из списка есть и на видео (в обоих источниках фигурируют по меньшей мере отправители электросамоката и кондиционеров).

”Беларускi Гаюн”, назвавший российских солдат с видео мародерами, в то же время сообщал и о том, что военнослужащие из РФ активно закупаются в магазинах Мозыря, приобретая бытовую технику и косметику. По словам сотрудников СДЭК, с которыми поговорило издание ”Зеркало”, отправлявшие 2 апреля посылки российские военные объясняли, что в Беларуси технику ”дешевле приобретать”. ”На вопрос, была ли эта техника куплена именно в Беларуси, нам пояснили, что при отправке чеки у людей никто не спрашивает. Это не входит в обязанности специалистов”, — пишет ”Зеркало”.

”Медиазона.Беларусь” обнаружила военных, отправляющих посылки (в том числе офисный стул), на трансляции из отделения СДЭК в городе Новозыбков в Брянской области.

Публикации ”Гаюна” выходили в те же дни, что и многочисленные свидетельства об убийствах мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Киевской области, откуда в конце марта отступили российские войска — как раз на территорию Беларуси. В некоторых заявлениях — в частности, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, рассказавшего о работе по установлению личностей военных преступников с помощью технологии распознавания лиц — российские военные, отправлявшие огромные посылки домой, отождествлялись с убийцами мирных жителей.

Сообщения о мародерстве и грабежах со стороны российских военных появляются на протяжении всей войны. Помимо личных свидетельств жителей Украины, речь об этом идет и в перехватах телефонных разговоров российских солдат, публикуемых украинскими властями (возможности подтвердить их подлинность нет). К примеру, на этой записи россиянин говорит, что его сослуживцы ”сумками все тащат”, а сам он ”маленько подукрал” пробники косметики, женские кроссовки и одежду — поясняя, что ”тут спортивная семья живет”. С Чернобыльской АЭС, по словам украинских официальных лиц, российские военные увезли запчасти, транспортные контейнеры, а также бытовую технику, сервизы, столовые приборы.

5 апреля газета The Guardian опубликовала репортаж из города Тростянец в Сумской области, который находился под российской оккупацией 30 дней. Жители города рассказали корреспонденту в том числе и о повсеместном грабеже — по их словам, российские военные забирали вещи в диапазоне от ноутбуков до нижнего белья. Хозяйка салона красоты сообщила, что солдаты спали в ее заведении; после ухода российских войск оттуда пропала техника, мебель, шампуни, лампочки и декор со стен.