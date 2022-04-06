Эстонская хоккейная молодежная сборная разгромила команду Литвы

На этот раз на льду "Тондираба" была повержена сборная Литвы - 8:3.

В составе эстонской команды по две шайбы забросили братья Эрик и Марек Починок, а также Никита Степанов. По одной - Кристофер Нельтсас и Эрик Неволайнен.

В группе "А" второго дивизиона без поражений идем мы и команда Кореи. Следующая игра эстонской команды - в среду, против Румынии. Начало в 19:30.