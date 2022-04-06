06.04.2022, 05:10
Эстонская хоккейная молодежная сборная разгромила команду Литвы
Foto: www.eestihoki.ee
Молодежная сборная Эстонии по хоккею одержала вторую победу на проходящем в Таллинне чемпионате мира в категории U-18.
На этот раз на льду "Тондираба" была повержена сборная Литвы - 8:3.
В составе эстонской команды по две шайбы забросили братья Эрик и Марек Починок, а также Никита Степанов. По одной - Кристофер Нельтсас и Эрик Неволайнен.
В группе "А" второго дивизиона без поражений идем мы и команда Кореи. Следующая игра эстонской команды - в среду, против Румынии. Начало в 19:30.