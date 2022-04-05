Зеленский предложил распустить Совбез ООН, если тот ничего не может сделать для мира

”Сейчас 2022-й год. У нас есть убедительные доказательства [совершенных преступлений], включая спутниковые снимки, и мы можем провести детальное расследование, предоставив жерналистам максимальный доступ [к материалам], в максимальном сотрудничестве с международными институтами, с привлечением Международного уголовного суда, чтобы добиться полной правды и привлечения к полной ответственности”, — сказал Зеленский.

”Где же гарантии безопасности, которые должна предоставлять ООН? Очевидно, что… ООН просто не в состоянии действовать эффективно, — заявил украинский президент. — Привлечение к ответственности за жестокость должно быть неминуемым. Предназначение Организации [объединенных наций] — поддержание мира… Однако Устав ООН нарушается прямо сейчас, в Украине, в результате действий России. Мы видим самые ужасающие военные преступления со времен Второй мировой войны”.

Владимир Зеленский решительно призвал мировое сообщество помочь как можно скорее прекратить военные преступления, которые совершаются сегодня на украинской земле.

Напомним, что ранее Россия отвергла эти обвинения Киева, назвав их ”преступными провокациями” и пообещав предоставить Совбезу ”эмпирические доказательства” того, что ее военные непричастны к злодеяниям.

”Нет такого военного преступления, которого россияне не совершили бы в Буче, — сказал президент Украины. — Они находили и намеренно убивали любого, кто служил нашей стране; они убивали женщин прямо рядом с их домами; они убивали целые семьи, со взрослыми и детьми, и пытались сжечь их тела. Кого-то застрелили на улице, кого-то сбросили в колодцы, чтобы они умерли в мучениях. Тех, кто сидел в автомобиле посреди улицы, раздавили, переехав их танком. Людям отрезали конечности, перерезали горло, а женщин насиловали и убивали на глазах у детей. И это сделали [солдаты] страны-члена Совета безопасности ООН ”.

Свое выступление Зеленский начал с краткого рассказа о том, как накануне он посетил Бучу, освобожденную от российских войск.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам заседания Совбеза ООН. На заседании рассматривалось выдвинутое Украиной обвинение в адрес российских военных в убийстве мирных жителей солдатами в Буче — городе, расположенном к северо-западу от Киева, пишет "Голос Америки" .

Он вновь обратился к Совету безопасности с призывом ”раз и навсегда наказать” Россию, считающую, что ”ей все позволено”, ”чтобы продемонстрировать всем другим потенциальным военным преступникам в мире, что их ожидает”.

”Почему Россия вторглась в Украину?” — задал вопрос Зеленский и пояснил:

”Потому, что российские лидеры ощущают себя колонизаторами древних времен: они хотят [захватить] наши богатства, наш народ. Они уже депортировали сотни тысяч наших людей в свою страну. Они похитили более двух тысяч детей и продолжают [это] делать. Россия хочет превратить украинцев в молчаливых рабов. Российская армия открыто мародерствует в захваченных ими украинских городах и селах”.

”Мы имеем дело с членом Совета Безопасности ООН, который пытается превратить свое право вето [в СБ] в право на смерть. Это подрывает всю систему глобальной безопасности, позволяя преступникам оставаться безнаказанными. Если это продолжится, страны мира будут полагаться в вопросах безопасности только на свои вооружения, а не на международные законы. [В этом случае] ООН можно просто закрывать”, — заявил президент Украины.

"Мы нуждаемся в решении от Совета безопасности ООН для мира в Украине. Вы можете сделать две вещи: устранить Россию как агрессора от блокировки решений по ее же агрессии или показать, как можно перестроиться и работать реально ради мира. Если ваш действующий формат безальтернативен и выхода просто нет, то дальше — только самороспуск. Убежден, что вы способны обойтись без третьего варианта. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир", - приводит слова Зеленского "Медуза".

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