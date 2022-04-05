На таллиннский Ironman российских и белорусских спортсменов не допустят

"В связи с продолжающимся вторжением России в Украину и напряженной международной ситуацией Эстонская Республика решила приостановить выдачу виз в Российской Федерации и Беларуси.

Министерство культуры также сообщило, что у граждан РФ и Беларуси нет права участвовать в проводимых в Эстонии спортивных соревнованиях даже под нейтральным флагом", — говорится в сообщении на страничке Ironman. "Поэтому спортсмены с гражданством РФ и Беларуси не смогут участвовать в этом году в таллиннских соревнованиях Ironman Eesti".

"Мы исходили прежде всего из внутригосударственных рекомендаций и того, как эстонское государство и организаторы различных мероприятий относятся к нынешнему военному конфликту", — сказал порталу Delfi главный организатор соревнований Айн-Алар Юхансон.

"Ironman — очень большая структура, для пояснения нашей позиции на различных уровнях потребовалось время, но мы нашли общее понимание. В нынешней ситуации у нас нет другой возможности", — добавил Юхансон.

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