ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (41-й день) | Россия отрицает свои зверства в Буче. Зеленский: ООН не может работать эффективно

На фронтах без перемен. Украинцы ждут начала наступления российской армии на востоке Украины.

Того же ожидает НАТО - попыток России завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма. “Война вошла в критическую фазу", - сказал генсек НАТО Столтенберг.

ЕС подтвердил детали новых санкций против России. Запретят уголь, водку и икру. Прикроют порты и границы для фур. А вот эмбарго на нефть и газ пока не будет.

Чехия отправила Украине танки Т-72 и бронемашины. Это первая подобная поставка за время войны.

Европа продолжает высылать российских дипломатов. Италия - 30, Испания - около 25, Дания - 15, Швеция - трех, Эстония высылает 14 консульских сотрудников и закрывает российское консульство в Нарве и консульский отдел в Тарту. Кремль обещал ответить.

"Мы должны понимать, что если мы пойдем на такой шаг (высылку посла — ред.), то не станет и нашего представительства в России, потому что последует со стороны России ответный шаг, — сказала Каллас. — Но я сейчас ничего не исключаю. Все эти шаги хороши, если мы можем их делать едино вместе с партнерами, потому что тогда этот шаг будет намного сильнее".

Кремль и российские военные в очередной раз открестились от трагедии в Буче. Тем временем украинская разведка сообщает, что российских военных, которые были в Буче, снова бросают на передовую.

Россия усиливает цензуру. Роскомнадзор взялся за "Википедию", требует удалить информацию из статей о войне.

Совет Безопасности ООН провел заседание, на котором обсуждалась ситуация в Украине, в том числе обвинения в убийстве мирных жителей российскими войсками в городе Буча под Киевом.

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совета Безопасности заявил, что никогда не забудет снимки с изображением погибших жителей Бучи. Он добавил, что был шокирован доказательствами других военных преступлений, предположительно, совершенных Россией.