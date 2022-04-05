На очереди пятый: Евросоюз озвучил шесть предложений по новому пакету санкций против России

"Россия ведет жестокую, безжалостную войну, в том числе против гражданского населения Украины. В этот критический момент мы должны оказать максимальное давление", — написала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter во вторник, 5 апреля, анонсируя пятый пакет санкций Евросоюза.

”Во-первых, мы введем запрет на ввоз угля из России на сумму €4 млрд в год. Это лишит Россию еще одного важного источника доходов”, — заявила она.

Всего новый пакет включает шесть основных направлений, помимо запрета ввоза угля туда входят:

- запрет транзакций с четырьмя российскими банками, включая ВТБ;

- запрет российским судам заходить в порты Евросоюза (исключения составят перевозки сельхозпродукции и продуктов питания, а также энергоносителей) и деятельности российских и белорусских автотранспортных компаний;

- запрет экспорта в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, транспортного оборудования;

- запрет на импорт из России древесины, цемента, морепродуктов, спиртных напитков;

- запрет российским компаниям участвовать в госзакупках в государствах-членах ЕС.

Кроме того, отметила глава ЕК, Евросоюз расширит черные списки россиян, конкретные лица будут названы позже, передает РБК.

”Мы работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти”, — добавила она.

Ранее министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр заявил о "полной решимости" всех 27 государств-членов Европейского Союза ужесточить санкции в отношении России. Новые ограничительные меры, по его словам, будут обсуждаться в ходе встречи министров экономики и финансов стран ЕС 5 апреля в Люксембурге, пишет DW.

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