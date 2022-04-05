Управа района Ласнамяэ напоминает: выход на лед строго запрещен

”Увы, мы знаем о существовании любопытных людей, которые выходят на лед водоемов в парках Паэ и Тондираба. Несмотря на это, не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем. Хотим напомнить, что выход на лед водоемов Ласнамяэ строго запрещен в любую погоду. Мы просим родителей поговорить об этом со своими детьми, так как в последнее время были случаи, когда оставшиеся без присмотра дети выходили на опасный лед. Также напоминаем, что при игнорировании запрета полиция может выписать штраф”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Хотя выход на водоемы в Ласнамяэ был запрещен и зимой, с потеплением погоды лед стал особенно хрупким и вероятность провалиться под него очень высока. Подо льдом очень холодная вода, упав в которую, можно сильно навредить собственному здоровью.

При том, что водоемы в парке Тондираба не очень глубокие и с приходом теплой погоды практически высыхают, они представляют опасность как для взрослых, так и для детей.

Если вы заметите на водоемах нуждающегося в помощи человека, незамедлительно позвоните по номеру экстренной помощи 112. В случае нарушения общественного порядка можно обратиться в Таллиннскую муниципальную полицию, позвонив по номеру 14410.