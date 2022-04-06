Почему беженцам приходится переезжать из Tallink City Hotel в общежитие в Тихеметса?

В прошлый четверг сотня беженцев из Украины стояла у гостиницы Tallink City Hotel в центре Таллинна, ожидая автобусов, которые должны были отвезти их в следующее место жительства. У всех на руках были новые адреса. Некоторые остались в Таллинне, другим пришлось уехать в Тихеметса. "Где это? Что там?" — спросил один из беженцев у репортера RusDelfi. К сожалению, репортер ответить не смог. Информацию решили поискать в гугле, но уже на самой первой найденной фотографии оказался полуразрушенный дом, рядом с которым на веревках было развешено белье. В итоге количество людей, отправившихся в Тихеметса, оказалось меньше, чем должно было быть по документам, хотя беженцев ждало просторное общежитие с чистыми постелями.

"Тихеметса на самом деле очень хорошее место. И я как островной житель чувствую себя немного оскорбленным тем, что Сымера (дом попечения волости Сааремаа — ред.) кому-то не подходит", — улыбается исполняющий обязанности руководителя группы социальной защиты объединенного штаба чрезвычайной ситуации Керт Валдару, замещающий ушедшего в недельный отпуск Яко Салла.