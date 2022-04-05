Правда ли, что на видео из Бучи показано, как один погибший двигает рукой, а другой садится?

В ролике YouTube-канала ”Эспрессо TV” действительно можно увидеть кадры, на которых лежащие на дороге тела как будто шевелятся. Например, ”движение рукой” можно заметить на 16-й секунде, а не на 12-й, как утверждают в ”Войне с фейками”. На 30-й секунде, глядя на отражение в зеркале заднего вида, может показаться, будто бы другой погибший садится. Однако всё это лишь искажения и обман зрения.

А в РИА ”Новости” привели комментарий члена Совета по правам человека при президенте РФ Александра Брода: ”В СМИ и социальных сетях появилось уже немало подтверждений тому, что СБУ вместе с подручными пропагандистами наспех сварганили очередную антироссийскую провокацию. Многие эксперты подтвердили, что лежащие тела, имитирующие убитых, шевелят руками, кто-то встаёт с обочины дороги после того, как убедился, что видеокамера его уже не снимает”. Брод назвал это приёмами ”геббельсовской пропаганды”.

На сайте канала ”Рен-ТВ” написали о том, что на ”воскрешение мёртвого” обратили внимание пользователи соцсетей и что на видео ”один из убитых двигает рукой”. В ”Известиях” выложили короткий ролик с частью эфира под заголовком ”Фейк об "убитых" в украинской Буче разоблачил оживший труп на видео”. На сайте ”Вести.Ru” версию немного расширили: ”Пользователи разоблачили фейкомётов, обратив внимание на то, что трупы на видеокадрах шевелят руками и убирают свои конечности, чтобы не попасть под колёса военной техники. Кроме того, в зеркале заднего вида можно рассмотреть, как погибший встаёт вскоре после того, как автомобиль с оператором проезжает мимо него”.

2 апреля 2022 года на телеканале ”Эспрессо TV” вышел репортаж, посвящённый событиям в городе Буча. В эфире показали видеоролик, снятый украинскими бойцами: на нём запечатлены тела людей в гражданской одежде, у некоторых из них связаны руки за спиной. На следующий день, 3 апреля, российские СМИ назвали эти кадры постановкой и провокацией. Так, авторы Telegram-канала ”Война с фейками” написали следующее: ”Видео с телами вызывает недоумение: здесь на 12-й секунде труп справа двигает рукой. На 30-й секунде в зеркале заднего вида труп садится. Тела на видео будто бы специально разложили ради создания более драматичной картинки. Это хорошо видно, если воспроизводить видео со скоростью 0,25 от нормальной”. Эту запись репостнул канал Министерства обороны России.

Оригинальное видео ещё днём 2 апреля у себя в фейсбуке* опубликовал адвокат Илья Новиков. Оно продолжительнее, чем то, что показали в эфире украинского телеканала, а также у этого ролика выше качество. Предполагаемое движение рукой лежащего справа на дороге тела в первоначальной версии ролика происходит на девятой секунде. При детальном рассмотрении кадра становится понятно, что на самом деле это никакое не движение руки, а всего лишь оптический эффект. Лобовое стекло автомобиля, в котором находится оператор, усеяно небольшими белыми и серыми точками (это могут быть пятна грязи и/или сколы стекла), и одно из них (его видно практически с самого начала ролика) на девятой секунде ”наложилось” поверх тела погибшего в тёмной куртке как раз в том месте, где у него рука. Тряска камеры, низкое качество видео и грязное стекло привели к обману зрения.

Что касается тела, которое якобы садится, — это эффект, получившийся в результате искажения отражения в зеркале заднего вида. На оригинальном видео упомянутый ранее момент происходит на 45-й секунде. Если посмотреть его в хорошем качестве и в замедленном виде, то можно заметить, как меняются пропорции объектов в отражении. Сначала почти всё место в зеркале занимает задняя часть автомобиля, а затем, когда камера начинает движение влево, в зеркале увеличивается отражение дороги и тела. Кроме того, тело погибшего находится в полусогнутой позе.

Что касается тела, которое якобы садится, — это эффект, получившийся в результате искажения отражения в зеркале заднего вида. На оригинальном видео упомянутый ранее момент происходит на 45-й секунде. Если посмотреть его в хорошем качестве и в замедленном виде, то можно заметить, как меняются пропорции объектов в отражении. Сначала почти всё место в зеркале занимает задняя часть автомобиля, а затем, когда камера начинает движение влево, в зеркале увеличивается отражение дороги и тела. Кроме того, тело погибшего находится в полусогнутой позе.