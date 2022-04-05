Военные преступления и убийства мирных жителей. Хроника зверств в Буче из домового чата

В первый день оккупации, 3 марта, во дворе одного из местных домов был застрелен мужчина. Его тело пролежало в дверях всю ночь и утро следующего дня, поскольку соседи боялись выйти из дома, чтобы унести погибшего.

Разместились российские войска на местной базе комплектации и в здании бывшего завода. Там были оборудованы позиции, из-за чего в этот район не пропускали автобусы для проведения эвакуации и доставки гуманитарной помощи — чтоб не "светить" лишний раз расположение.

Двигалась колонна ровно через тот район, домовые чаты которого я читал. Через несколько часов эту часть Бучи фактически отрезали от остального города — она стала плацдармом для окружения Киева.

В тот же день в город уже с другой стороны начали заходить российские бронетранспортеры, боевые машины десанта и другая тяжелая техника.

По всей видимости, этот жест должен был символизировать устойчивость в Буче украинской власти — но на деле вышло не совсем так.

Первую попытку прорыва из-под аэродрома Гостомель с целью захвата города сделали в конце февраля российские десантники. Однако успехом она не увенчалась, и 3 марта над Бучей был вновь поднят украинский флаг.

Представленная ниже хронология событий собрана из двух домовых чатов Бучи, где в условиях оккупации российских войск люди продолжали переписываться с соседями и созваниваться с родственниками.

Не могу с уверенностью посчитать, "свидетелем" скольких смертей я стал на страницах этого чата за последние несколько недель: сообщения о гибели то одного человека, то другого, то третьего там, появлялись регулярно.

Именно в таких соседских переписках мирных жителей, живущих в занятой российскими войсками Буче под Киевом, я на протяжении месяца читал подробности происходящего в этом маленьком городке — и не верил своим глазам: бучанцы прямым текстом описывали военные преступления российских военных.

Армия противника принесла в домовые чаты украинских городов такие подробности боевых действий и поведения военных, каких не увидишь ни в одном фильме.

- Сегодня с 9-00 до вечера варили на кострах горячие блюда и чай, присоединяйтесь, нужны продукты, завтра мы всех ждем.

- Сказали, что ходили мужчины, будто все погасили. Очень хочу верить, чтобы не тлело, главное.

- Горели [ … ] этажи. Пробовали тушить, но зря, сейчас все само потухло.

- На фейсбуке пишут, что горит девятиэтажка возле завода. Это правда?

- Отец говорил, что попали нам в квартиру.

- Поступила информация, что горит дом, точно разглядеть не могут, со стороны завода, примерно [ … ] этаж.

- Сейчас есть одна БМП и направлена в сторону [ … ] пушка, а другой в воротах и направлена в сторону Ирпеня, как на завод.

- Я звонила по телефону, бьют со всех сторон, так 30 минут назад было.

- Что в [ … ] подъезде? Что-то слышно? Не отвечают телефоны, так уже и не звоню.

- 2 БТР стоят возле старого медпункта, сколько людей — не знают, сломали ворота на завод.

- Помогите, лезут в дом. С нами ребенок. Мы в погребе дома.

(Снабжение района водой, электричеством, газом и теплом прекратилось 4 марта и по состоянию на начало апреля по-прежнему не восстановлено)

- Воды сейчас не будет. Набирайте, кто не успел. Инфа точная, башни нет.

- Попали в крышу дома случайно. Хотели сначала в водонапорную.

- Только что родители звонили, вышли из гаража, нет никого, труп возле [ … ] дома в гараже.

- Нужна срочная помощь! Мои папа и мама попали под обстрел, в районе на ул [ … ] Были в машине, мама без сознания, может мертвая, папа ранен в каком-то сарае… Кто может помочь???

- Еще днем подстрелили ее мужа. Он перебегал во время военных действий из другого подъезда. Мы из этого дома. Она только сейчас увидела.

- Кто слышал, где кричала женщина? Откуда? Писала женщина из этого подъезда. Говорит, что было очень слышно, как она кричит.

(Язык и орфография авторов при переводе по возможности сохранены, имена и точные адреса вымараны)

- Сегодня был застрелен, только кто именно, я узнаю, потому что есть свидетели, когда инфа будет 100%, я продублирую вам.

- Добрый день. Возможно, кто знает, поступила информация, что сегодня расстреляли [ … ]. Кто владеет достоверной инфо?!?

- Брат звонил, лупят сильно по Ирпеню, залетает на завод и по [ … ] гатят.

- Вчера мне говорили, что были сильные обстрелы нашего микрорайона.

- Звонила мать, рассказала, что сегодня во двор заехало 2 танка орков и расстреливали дом из пулемётов, возник пожар на [ … ] этаже, местными усилиями жильцов смогли погасить. Такие дела.

(О людях, чьи имена вымараны выше, позже писали в других группах: они погибли при попытке эвакуироваться — якобы ихрасстреляли прямо в машине, но точной информации по этому поводу Би-би-си не располагает)

- Добрый день! Если будет информация по местонахождению [ … ] очень прошу сообщить мне в приватные или по телефону.

(Родственники искали Юру на протяжении еще нескольких дней, в одной из групп на фейсбукеодин из пользователей сообщил, что того убили. Родные Юры незнакомцу не поверили. Удалось ли родственникам найти Юру, неизвестно)

- Кто может пройти на [ … ] проверить, просто ли живы там?

- Мой дедушка остался один. Вот в [ … ] доме. Ему выбило окно. Спать и так холодно, но теперь это невыносимо… Скажите пожалуйста, как и чем можете помочь?! В лс, прошу.

- Пишут, что в [ … ] доме сегодня разгромило квартиру, кто что знает, напишите пожалуйста в лс.

(Тела трех погибших соседей россияне не пропускали к расположенному поблизости кладбищу на протяжении нескольких дней, поэтому они просто лежали в микроавтобусе. Удалось ли их опознать и похоронить — или хотя бы просто похоронить, без опознания — неизвестно. Тела других погибших позже начали хоронитьсоседней в лесополосе, дождавшись прекращения обстрелов)

- Похоронить людей не дают, уже трое и все в бусике, развернули и не пропустили к кладбищу.

- Умер [ … ] и с [ … ] этажа мужчина, не знаю фамилию, то его и застрелили. Он перебегал.

- Информация уже достоверна. Да, [ … ] больше нет

- Ужас… Отец в Буче, говорил, что у них ротация была, и туда приехали эти люди, выглядят как полицейские, со слов отца.

- Сегодня была связь с родным. Живут у завода. Прямо через забор русня прыгнула к ним на территорию. Сказали, что они засели на заводе, что трогать не будут дедушку, спрашивали, есть ли горючее, осмотрели машины, или там не было. Сказали, что может пострадать вся улица из-за боев. "Это война, дед".

- Новости такие: заходили к нам во двор, сливали из машин горючее в канистру и взламывали квартиры в [ … ] подъезде, там остались только 2 семьи. Ищут продукты. Какие квартиры взломали, не знаю. Но ориентировочно с первых этажей начали.

- Народ, моего брата кто-то видел?? Не вышел на связь. Пожалуйста, отпишитесь, чтобы был жив. Он у меня один остался, ни мамы, ни папы.

26 марта

- Вчера двоих у нас застрелили. Женщина и парень. [ … ] сваха.

- Известно, кого именно?

- И кого-то с [ … ], не скажу фамилию точно. Она есть готовила, те заехали, а она давай бежать в подъезд и расстреляли.

27 марта

- Мой брат не выходит на связь с четверга.

- Звоните всем родным!!! Сейчас. Орки стреляют людей. Не выходить и не открывать дверь!!

- Еще двоих наших нет, друзья… Пока устанавливается кого.

- [ … ] Сергей, кто знает?

- Местный.

- Информация подтверждена — его больше нет…

- Друзья, по двум мужчинам, погибшим сегодня возле [ … ]/ Информация может быть только завтра. Уже все прячутся.

- Дорогие друзья, кто слышал что-то про [ … ] Сергея?

- Он погиб.

- Боже, ужас, что же дальше будет. Дорогие бучанцы и весь украинский народ, как мы дальше будем.

(Сергей — тот самый брат, которого искала женщина в постах выше. Через два дня после его смерти она напишет в чат: "Спасибо за то, что не бросали в беде моего брата. Спасибо, что вы у меня есть, мой ДОМ")

28 марта

- Кто есть на [ … ]? Теперь? Нужно помочь потушить огонь… Горит первый этаж.

- Спасибо всем, кто смог потушить пожар — вы герои!