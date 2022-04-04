Латвия сузит дипломатические отношения с Россией

Глава МИД отметил, что о конкретных решениях будет сообщено после завершения внутренних процедур. МИД до принятия решений от комментариев воздерживается.

В воскресенье мир содрогнулся от кадров из освобожденного от российского войск украинского города Буча. Улицы города были усеяны телами гражданских жителей, были обнаружены крупные братские захоронения. Число жертв еще уточняется.

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