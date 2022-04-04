ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (40-й день) | Мир увидел геноцид в Украине и ничего не сделал

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бучу, где после ухода российских войск обнаружили свидетельства массовых убийств мирных жителей. Зеленский заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

Кремль отвергает обвинения в причастности России к убийствах в Буче. Песков заявил, что в видеозаписях оттуда присутствуют подлоги и фейки. Лавров заявил, что в Буче была устроена инсценировка.

Британия не дала согласия на проведение заседания ООН по ситуации в Буче в понедельник (именно на этом дне настаивала Россия). Ранее Зеленский заявил, что заседание Совбеза ООН по Буче пройдет во вторник.

Джо Байден заявил, что после событий в Буче Владимир Путин должен быть отдан под военный трибунал. Президент США вновь назвал российского лидера ”военным преступником” и пообещал усилить санкции против России.

Несмотря на отвод российских войск из окрестностей Киева, что явило миру ужасающую картину, военные действия продолжаются. Взрывы звучат в Одессе и Херсоне. Харьков по-прежнему под обстрелом, бои в Мариуполе продолжаются.

Евросоюз будет тесно сотрудничать с Киевом в расследовании "ужасных убийств", обнаруженных в Буче и на других территориях, недавно освобожденных от российских войск. Об этот председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора.

Компания Wargaming, разработчик игр World of Tanks, объявила, что уходит из России и Беларуси.

Литва закрывает консульство России в Клайпеде, а также предписала российскому послу покинуть страну. Также Литва отзывает своего посла из России.

В связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами России в Украине, Латвия сузит дипломатические отношения с Российской Федерацией, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter.

Эстония вызвала посла Российской Федерации в ЭР Владимира Липаева и выразила резкое осуждение совершенных вооруженными силами России ужасных убийств мирных жителей в Буче. Высылать его пока не будут.