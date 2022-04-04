Литва высылает посла России

Литовское правительство приняло решение понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией. Власти страны предписали российскому послу покинуть страну.

Кроме этого, правительство Литвы приняло решение закрыть российское консульство в Клайпеде, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Также он объявил, что Литва отзывает своего посла из России, пишет Блумберг.