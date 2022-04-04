04.04.2022, 16:06
Литва высылает посла России
Foto: Tiit Blaat
Литва предписала российскому послу покинуть страну и закрывает консульство России в Клайпеде, пишет Русская служба Би-би-си.
Литовское правительство приняло решение понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией. Власти страны предписали российскому послу покинуть страну.
Кроме этого, правительство Литвы приняло решение закрыть российское консульство в Клайпеде, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.
Также он объявил, что Литва отзывает своего посла из России, пишет Блумберг.