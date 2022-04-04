СМИ: российские омоновцы из Хакасии отказались ехать в Украину

11 бойцов ОМОНа из Хакасии отказались участвовать в ”спецоперации” в Украине, пишет ”Новый Фокус” со ссылкой на несколько независимых источников. Их могли вывести из приграничного лагеря и ”вернуть назад в Хакасию”, пишет издание.

”Полицейские спецназовцы из Хакасии не просто отказались участвовать в… "спецоперации”, но высказали все, что думают в глаза некоему высокопоставленному генералу Росгвардии. Настроения среди бойцов настолько, мягко говоря, насторожили и напугали вероятным последствиями больших командиров, особенно после демарша 12 бойцов краснодарского ОМОН”, — рассказало издание.

Собеседники издания утверждают, что в начале 2022 года бойцам ОМОНа объявили о начале учений на западе России и в Белоруссии. ”Спецназовцы, по их словам, сначала не заметили подвоха, но их немного смутило, что приказали взять с собой необходимую для подавления массовых беспорядков амуницию: щиты, дубинки, защитные щитки и прочее”, — отметил ”Новый Фокус”.

Позже, в конце февраля, они пересекли границу Украины в общей колонне с сотрудниками из других регионов. Журнал утверждает, что они шли без прикрытия с воздуха и тяжелой техники. После этого силовики, оставшиеся в полевом лагере в Белоруссии или вернувшиеся туда, якобы стали отказываться от отправки в Украину.

”Сегодня бойцов ОМОН Росгвардии по Хакасии пытаются уволить со службы по отрицательным мотивам и обосновывают тем, что полицейские обязаны исполнить приказ, а уже потом обжаловать его законность. Но спецназовцы категорически не согласны с подобного рода мотивировкой”, — пишет издание.