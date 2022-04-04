Продажи автомобилей снизились. Ожидается рост цен(6)
По данным Департамента шоссейных дорог, всего в первом квартале было продано 6 305 новых автомобилей, что на 802 автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю Toyota приходится почти четверть всех продаж. Основной причиной снижения продаж считают отсутствие микрочипов. По словам автодилеров, ожидается рост цен.
По словам Таави Лепика, генерального директора Elke Group, основной причиной снижения продаж по-прежнему является отсутствие микрочипов и, в некоторой степени, осторожность потребителей из-за более высокой инфляции.
"Данные о продажах за первый квартал в основном отражают заказы, размещенные в последние шесть месяцев прошлого года в разгар кризиса чипов, когда склады были пусты, а время ожидания было больше среднего. В результате в начале года клиентам было передано меньше автомобилей,” — Лепик пояснил, что успех продаж Toyota был обеспечен систематическим планированием и определенным запасом важных комплектующих, из-за чего объемы производства страдали меньше, чем у конкурентов.
По словам Лепика, сроки ожидания новых автомобилей составляют от нескольких месяцев до года. Сегодня ни у одного автодилера нет специального склада, и продажи останутся на основе заказов. Любой желающий купить автомобиль может сделать заказ уже сегодня, ведь подорожание сырья на мировом рынке в итоге коснется и автопрома.
"Сегодня трудно предсказать дальнейший спрос, но цены на автомобили, скорее всего, будут расти, возможно, что по прибытию автомобиля к первоначальной цене заказа должна быть внесена дополнительная плата. Так что это хорошая идея — купить автомобиль сегодня, а не откладывать с покупкой. Заказанная сегодня машина точно будет дешевле, чем через полгода,” — считает генеральный директор Elke Group.
По данным Департамента шоссейных дорог, всего в первом квартале этого года было продано 6 305 новых транспортных средств (легковой автомобиль М1 + фургон N1), что на 802 единицы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю Toyota приходится 23,4% всех проданных новых легковых автомобилей, за ней следуют Škoda (13,5%) и Kia (7,8%).
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