Продажи автомобилей снизились. Ожидается рост цен

По словам Таави Лепика, генерального директора Elke Group, основной причиной снижения продаж по-прежнему является отсутствие микрочипов и, в некоторой степени, осторожность потребителей из-за более высокой инфляции.

"Данные о продажах за первый квартал в основном отражают заказы, размещенные в последние шесть месяцев прошлого года в разгар кризиса чипов, когда склады были пусты, а время ожидания было больше среднего. В результате в начале года клиентам было передано меньше автомобилей,” — Лепик пояснил, что успех продаж Toyota был обеспечен систематическим планированием и определенным запасом важных комплектующих, из-за чего объемы производства страдали меньше, чем у конкурентов.

По словам Лепика, сроки ожидания новых автомобилей составляют от нескольких месяцев до года. Сегодня ни у одного автодилера нет специального склада, и продажи останутся на основе заказов. Любой желающий купить автомобиль может сделать заказ уже сегодня, ведь подорожание сырья на мировом рынке в итоге коснется и автопрома.

"Сегодня трудно предсказать дальнейший спрос, но цены на автомобили, скорее всего, будут расти, возможно, что по прибытию автомобиля к первоначальной цене заказа должна быть внесена дополнительная плата. Так что это хорошая идея — купить автомобиль сегодня, а не откладывать с покупкой. Заказанная сегодня машина точно будет дешевле, чем через полгода,” — считает генеральный директор Elke Group.

По данным Департамента шоссейных дорог, всего в первом квартале этого года было продано 6 305 новых транспортных средств (легковой автомобиль М1 + фургон N1), что на 802 единицы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю Toyota приходится 23,4% всех проданных новых легковых автомобилей, за ней следуют Škoda (13,5%) и Kia (7,8%).

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