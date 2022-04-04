Правда ли, что CNN в своём твите выдал за разрушенную украинскую гостиницу отель в Сербии?
22 марта 2022 года в эфире телеканала ”Россия-24” показали сюжет об ”уникальном фейк-контенте” американского телеканала CNN: ”На кадрах якобы украинская гостиница "Мир", разбитая российскими снарядами. Как оказалось, это одно из зданий сербского курорта "Звоначка Баня". Об этом говорит рисунок на стене. А сооружение на самом деле находится на реконструкции, поэтому в таком состоянии”. Днём ранее своих заокеанских коллег обвинил в дезинформации и ”Пятый канал”, раскритиковав твит, якобы размещённый в аккаунте CNN.
В те же дни CNN раскритиковали и пользователи соцсетей. Скриншот твита, якобы опубликованного телеканалом, разместили довольно крупные паблики ”ВКонтакте”, среди которых ”Повёрнутые на войне” (около 180 тысяч подписчиков), ”Сербия | Голос Сербии | Жизнь в Сербии” (почти 120 тысяч) и официальная страница политолога Николая Старикова (около 230 тысяч).
Утверждение о том, что изображённая на фотографии гостиница находится не в Украине, а в Сербии — правдивое. Этот отель действительно расположен в городе Звоначка-Баня, а использованное на скриншоте изображение сделано не позднее 2010 года — тогда картинку разместили в публикации о том, как отель пришёл в запустение. Сербской гостинице ”Мир” посвящено и видео, опубликованное на YouTube летом 2020 года.
Теперь разберёмся, действительно ли CNN публиковал этот твит.
При поиске в Twitter нам не удалось найти публикации, размещённые аккаунтом @cnnbrk и содержащие хэштег #StandingWithUkraine. Не писали в этом аккаунте и об ”украинском отеле "Мир"”. Можно было бы предположить, что такой твит действительно был опубликован, но затем его удалили, однако в таком случае запись сохранилась бы в кэше Google (там мы также не обнаружили никаких следов). Немецкие фактчекеры из проекта Correctiv не нашли похожие твиты и в других аккаунтах CNN. Новостей о разрушенной гостинице в Харькове нет и на сайте телеканала.
Показательно и само оформление твита, представленного на скриншоте. Во-первых, в тексте допущены орфографические ошибки, крайне нехарактерные для столь крупного издания (как минимум слова Ukrainian и Russian по-английски пишутся с большой буквы). Во-вторых, записи в Twitter-аккаунте @cnnbrk традиционно состоят из короткого текста без эмодзи и хэштегов, а также вложения — картинки с подписью, вместе образующие ссылку на материал на сайте CNN. В-третьих, в оригинальном дизайне социальной сети у таких картинок закруглённые углы, тогда как на скриншоте представлено четырёхугольное изображение гостиницы без подписи. ”Классический” твит CNN Breaking News выглядит так:
Наши коллеги-фактчекеры из разных стран обратились за комментариями к телеканалу. Руководитель отдела коммуникаций CNN Бриджет Лайнингер, а также другие представители этого медиа в своих ответах для Politifact, USA Today, AFP, Reuters, CheckYourFact и других изданий заявили, что твит был сфабрикован и CNN никогда не публиковал подобную запись в своих соцсетях.
На скриншоте якобы твита CNN в правом верхнем углу неслучайно упоминается некто по имени Майк Майконски. Как ещё 7 марта выяснило сербское издание Raskrikavanje, под этим псевдонимом скрывается местный житель Милорад Ускович. На родине он прославился публикацией выдуманных или сатирических новостей, которые он выкладывает в свой Instagram вместе со смонтированными картинками. Raskrikavanje приводит скриншот одной из таких записей, в которой использован тот самый ”твит” CNN (сейчас профиль @majk_majkonski недоступен).
Хотя наибольшую популярность получил именно скриншот с якобы твитом CNN, в эфире ”России-24” показали ещё и видеозапись из якобы разрушенной украинской гостиницы. Кадры сопровождал комментарий диктора: ”Уникальный фейк-контент продолжают постить и зарубежные издания, в частности, CNN”. В действительности видео взяли из анонимного Telegram-канала ”Балканская сплетница” (около 26,5 тысяч подписчиков на момент написания этого текста). 21 марта в нём появилась запись, разоблачающая ”ошибку” в твиттере CNN (автор ”разбирал” всё тот же скриншот с пометкой ”Майк Майконски”). На сайте и в соцсетях CNN нам не удалось обнаружить аналогичный ролик, где сербская гостиница выдавалась бы за украинскую.