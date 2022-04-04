Правда ли, что CNN в своём твите выдал за разрушенную украинскую гостиницу отель в Сербии?

22 марта 2022 года в эфире телеканала ”Россия-24” показали сюжет об ”уникальном фейк-контенте” американского телеканала CNN: ”На кадрах якобы украинская гостиница "Мир", разбитая российскими снарядами. Как оказалось, это одно из зданий сербского курорта "Звоначка Баня". Об этом говорит рисунок на стене. А сооружение на самом деле находится на реконструкции, поэтому в таком состоянии”. Днём ранее своих заокеанских коллег обвинил в дезинформации и ”Пятый канал”, раскритиковав твит, якобы размещённый в аккаунте CNN.

В те же дни CNN раскритиковали и пользователи соцсетей. Скриншот твита, якобы опубликованного телеканалом, разместили довольно крупные паблики ”ВКонтакте”, среди которых ”Повёрнутые на войне” (около 180 тысяч подписчиков), ”Сербия | Голос Сербии | Жизнь в Сербии” (почти 120 тысяч) и официальная страница политолога Николая Старикова (около 230 тысяч).

Утверждение о том, что изображённая на фотографии гостиница находится не в Украине, а в Сербии — правдивое. Этот отель действительно расположен в городе Звоначка-Баня, а использованное на скриншоте изображение сделано не позднее 2010 года — тогда картинку разместили в публикации о том, как отель пришёл в запустение. Сербской гостинице ”Мир” посвящено и видео, опубликованное на YouTube летом 2020 года.

Теперь разберёмся, действительно ли CNN публиковал этот твит.

При поиске в Twitter нам не удалось найти публикации, размещённые аккаунтом @cnnbrk и содержащие хэштег #StandingWithUkraine. Не писали в этом аккаунте и об ”украинском отеле "Мир"”. Можно было бы предположить, что такой твит действительно был опубликован, но затем его удалили, однако в таком случае запись сохранилась бы в кэше Google (там мы также не обнаружили никаких следов). Немецкие фактчекеры из проекта Correctiv не нашли похожие твиты и в других аккаунтах CNN. Новостей о разрушенной гостинице в Харькове нет и на сайте телеканала.