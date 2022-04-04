Занесенная в Waze информация о выбоинах теперь будет сразу попадать к ремонтным службам

По словам руководителя Техноцентра дорог (AS Teede Tehnokeskus) Тайво Мёлля, весной на дорогах неизбежно образуется больше ям и людям следует вносить их в приложение Waze. ”Дорожным службам требуется время, чтобы весной картировать состояние оттаявших дорог, но, если люди сами будут сообщать нам о выбоинах и ямах, эта информация будет поступать напрямую через нашу информационную систему и дорожные службы смогут быстро приступить к ликвидации наиболее крупных из них. Таким образом улучшится качество и безопасность наших дорог и улиц”, — сказал Мёлль.

”В настоящее время мы передаём дорожным службам полученную через Waze информацию о выбоинах на государственных шоссе. Для того, чтобы информация собиралась и распространялась по всей Эстонии, местные самоуправления должны корректно вводить данные в дорожный регистр. К сожалению, сейчас данные часто являются неполными или устаревшими. Своевременно обновляемый дорожный регистр поможет местным самоуправлениям пользоваться современными решениями по управлению и обслуживанию дорог, что, в конечном итоге, позволит сократить расходы”, — добавил Мёлль.

По словам Тайво Мёлля, в Waze имеет смысл вносить и другую дорожную информацию предупреждающего характера, например, о скользком дорожном покрытии, плохой видимости и об авариях, потому что эти сообщения также автоматически поступают другим пользователям, соответствующим учреждениям и дорожным службам.

Техноцентр дорог занимается сбором и анализом дорожной информации, измерениями и контролем при строительстве дорог, а также разработкой умных транспортных информационных систем. AS Teede Tehnokeskus владеет крупнейшей в странах Балтии испытательной и опытно-конструкторской лабораторией материалов для строительства дорог и строительных материалов.