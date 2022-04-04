Абсурдный фильм про абстрактную Эстонию: рецензия на отечественную новинку
Кинокритик и блогер П.И. Филимонов посмотрел новый эстонский фильм ”Дерево вечной любви” и рассказал о своих впечатлениях в очередной рецензии.
Что у нас умеют снимать, так это абсурдные и смешные роуд-муви. Мне так вообще кажется, что эстонский кинематограф последнего времени начался с фильма ”Яан Ууспыльд едет в Тарту”, и все остальные наши роуд-муви вышли ровно из ууспыльдовской шинели. В фильме ”Дерево вечной любви” (где из русского перевода названия почему убрали одного из главных героев, Кийка, и топор, но топор понятно почему, топор в картине довольно эпизодичен, хотя и важен) Ууспыльд тоже играет, на этот раз второстепенную роль бармена. Возможно, тем самым передавая эстафету новому поколению едущих в Тарту. Или, в данном случае, в другой населённый пункт, название которого вот совсем вылетело у меня из головы. Вуксвере? Вукавере? Вукса? Не помню.
Не так это и важно. Едут они, два друга Кийк и Эрик, чтобы срубить дерево вечной любви, которой всё равно нет, вот и девушка Кийка ему изменила. И акт срубания дерева должен иметь для Кийка символическое значение.
Но и это конечно неважно. В роуд-муви редко бывает важен пункт назначения. В ”Дереве вечной любви”, впрочем, герои даже в него прибывают (Выковере? Вуоксала?), они серьёзные молодые люди, они не забыли, зачем ехали, так что они даже пытаются осуществить задуманное.
Важнее же всего в роуд-муви две вещи. Те люди, которых герои встречают по дороге, и те изменения, к которым эта дорога приводит в их жизнях. Так обычно происходит во всех лучших роуд-муви, не исключение и ”Дерево вечной любви”. Как водится, речь идёт о прощании с юностью и вступлением в молодость (про зрелость в случае героев данного конкретного фильма говорить не сильно приходится), о поисках себя и своего предназначения, о переоценке ценностей, о всём, что связано с переходом из одного этапа жизни в другой.
Всё это в ”Дереве вечной любви” есть. Как есть и традиционный эстонский абсурдный юмор, которого так много было как раз в ”Яан Ууспыльд едет в Тарту”. Словом, фильм молодых авторов держится в тренде, в русле и, возможно, даже в моменте, в ресурсе и в материале. Кроме того, он в очередной раз показывает нам, в какой красивой стране мы живём — природа Эстонии показана как-то ненавязчиво, но вот этим мягким фоном она интересно оттеняет и где-то даже обволакивает всё происходящее, всех этих кинолюбителей вампирского кино, одиноких викингов-ролевиков и полицейских на машинах семидесятых годов.
Время действия фильма, кстати говоря, определению не поддаётся. Мобильные телефоны героев отчаянно несовременны, у меня был такой примерно в 1998 году, все автомобили, встречающиеся в кадре — как минимум тридцати-сорокалетнего возраста. В то же время реалии, слова и размышления персонажей — вроде бы из дня сегодняшнего. Не знаю, может быть это фильм — вне времени, такого населённого пункта (Вуртсвере? Выксапалу?) тоже, вполне возможно, не существует. Тогда это и фильм вне пространства, он снят просто про абстрактную Эстонию самого конца двадцатого и начала двадцать первого века. Что не делает его ничуть хуже. В таких фильмах обстоятельства времени и места не имеют большого значения. Это же не про приключения тела в пространстве.
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