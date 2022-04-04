Абсурдный фильм про абстрактную Эстонию: рецензия на отечественную новинку

Что у нас умеют снимать, так это абсурдные и смешные роуд-муви. Мне так вообще кажется, что эстонский кинематограф последнего времени начался с фильма ”Яан Ууспыльд едет в Тарту”, и все остальные наши роуд-муви вышли ровно из ууспыльдовской шинели. В фильме ”Дерево вечной любви” (где из русского перевода названия почему убрали одного из главных героев, Кийка, и топор, но топор понятно почему, топор в картине довольно эпизодичен, хотя и важен) Ууспыльд тоже играет, на этот раз второстепенную роль бармена. Возможно, тем самым передавая эстафету новому поколению едущих в Тарту. Или, в данном случае, в другой населённый пункт, название которого вот совсем вылетело у меня из головы. Вуксвере? Вукавере? Вукса? Не помню.

Не так это и важно. Едут они, два друга Кийк и Эрик, чтобы срубить дерево вечной любви, которой всё равно нет, вот и девушка Кийка ему изменила. И акт срубания дерева должен иметь для Кийка символическое значение.

Но и это конечно неважно. В роуд-муви редко бывает важен пункт назначения. В ”Дереве вечной любви”, впрочем, герои даже в него прибывают (Выковере? Вуоксала?), они серьёзные молодые люди, они не забыли, зачем ехали, так что они даже пытаются осуществить задуманное.

Важнее же всего в роуд-муви две вещи. Те люди, которых герои встречают по дороге, и те изменения, к которым эта дорога приводит в их жизнях. Так обычно происходит во всех лучших роуд-муви, не исключение и ”Дерево вечной любви”. Как водится, речь идёт о прощании с юностью и вступлением в молодость (про зрелость в случае героев данного конкретного фильма говорить не сильно приходится), о поисках себя и своего предназначения, о переоценке ценностей, о всём, что связано с переходом из одного этапа жизни в другой.