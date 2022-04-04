Госсекретарь США Блинкен - о военных преступлениях России в Буче: российские зверства по отношению к Украине продолжаются

Комментарии Блинкена прозвучали на следующий день после того, как украинские войска вошли в город Буча, расположенный вблизи Киева, и, как сообщили официальные лица и очевидцы, обнаружили тела приблизительно 300 мирных жителей, убитых российскими военными. Госсекретарь озвучил свою позицию в воскресном интервью телеканалу CNN.

”Мы не можем не рассматривать эти изображения иначе как (своего рода) удар под дых”, — сказал Блинкен. Он отметил, что, как заявила администрация Байдена, она считает, что российские войска совершили (в Украине) военные преступления и Белый дом помогает собирать имеющиеся свидетельства этих преступлений.

”Необходимо привлечь виновных к ответственности, — сказал Блинкен. — И я думаю, что самое главное — то, что мы не можем быть равнодушны к произошедшему. … Это — реальность, это происходит каждый день, пока продолжаются российские зверства по отношению к Украине”.

Блинкен не стал отвечать на вопрос, считают ли Соединенные Штаты, что российские войска совершили акт геноцида.

”Мы будем тщательно искать и документировать все, что мы видим. Соберем [факты] воедино, чтобы это увидели соответствующие учреждения и организации, в том числе Госдепартамент”, — сказал он.

В число упомянутых учреждений входят украинские правоохранительные органы и Международный уголовный суд, расследующий возможные военные преступления и преступления против человечества в Украине.

По словам главы Госдепартамента, пока ”рано говорить”, будут ли российские войска, выведенные из-под Киева, ”перегруппировываться, пополнять запасы, а затем возвращаться”, или они передислоцируются на восток и на юг, как заявляют российские официальные лица.

Блинкен отказался подтвердить сообщения о том, что США содействуют передаче танков советской эпохи украинским силам от восточноевропейских союзников. Однако он сказал, что члены альянса НАТО продолжают поставлять оружие ”по всем направлениям”.