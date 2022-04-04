Венедиктов: невыездных в России станет больше, страну покинуло до 700 тысяч

Алексей Венедиктов во время прямого эфира Youtube-канала "Живой Гвоздь" ответил на вопрос про отъезд интеллигенции из России. ("Живой Гвоздь" — проект в интернете, в котором продолжили работу многие журналисты "Эха Москвы"). Отвечая на вопрос, массовый отъезд интеллигенции — это то, что власть приветствует, разговаривая между собой, Венедиктов заверил — да, это так.

"Есть разные цифры. Уехало от 100 до 700 тысяч человек, — добавил журналист. — Самолетами в сторону юга страну покинуло 150 тысяч за месяц. При это мы не знаем, возвращаются люди или нет".

"Внутри массового отъезда из России есть несколько этапов, — продолжил он. — Первый этап — эмоциональный. Люди срывались с места в шоке, ярости, это был их внутренний порыв. Вторая волна — отъезд, связанный со слухами о призыве молодых людей, всеобщая мобилизация. Около 100 тысяч ИТ-программистов покинули страну. Поэтому власти сейчас пишут законопроект об отсрочке для программистов. Следующая волна — журналисты, публичные люди, актеры. Власть этому не препятствовала. Были лишь мелкие пакости — собеседования на границе, просьба показать телефон, открыть телеграмм. Но "невыпуска" не было".

По словам Венедиктова, власть спохватилась, невыездных станет больше. "Уезду журналистов "Эха", "Дождя" и Новой газеты власти будут только рады. Потому что их будут воспринимать, как зарубежных журналистов, как "Радио Свободу". Но уезд людей, которые являются гордостью России: спортсмены, актеры, деятели кино — это наносит ущерб. Мой отъезд властям вреда не нанесет. А отъезд Чулпан Хаматовой — это наносит ущерб". Он уточнил, что РФ и Владимир Путин уже давно расширяют список тех, кому нельзя покидать страну — работники силовых структур, должники, теперь в этот перечень попадут сотрудники банковского сектора.