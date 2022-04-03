"Я два раза вернулась с того света". Что рассказывают журналистам жители города Буча

Вокруг хаты расстреливают людей, какие же это страшные звуки. Даже страшнее звука бомбы. Только сидишь в подвале и молишься, чтобы вернули родных. И нам повезло, попался командир, который любит детей, и зная, что моя трехлетняя дочь в подвале, приказал перегнать технику и не пугать ребенка. Принесли пищу, воду, сладости для малышей. Наших мужчин вернули, доказать их вину не смогли.

Это были страшные дни. Когда ни твой двор, ни твой дом, ни даже твоя жизнь тебе не принадлежат. Нет света, воды, газа. Выходить запрещено, если выйдешь — расстреливают. В наш двор заехала вражеская техника. 5 марта выбили окна, ворвались и забрали телефоны. 6-го забрали папу и мужа на допрос. Нашли переписки и звонки в тероборону (мы пытались уехать и хоть чуть-чуть узнать о ситуации). Они смотрят все — посты, телеграм-каналы, и если ты писал что-то, что им не понравится, — тебе смерть.

Мы не хотим, чтобы они возвращались. У меня сегодня был сон — что они ушли и не вернулись.

В третий раз я вышла я гуляла и не знала, что он [российский военнослужащий] стоит с винтовкой, пули прошли прямо рядом со мной. Когда я пришла домой, я не могла говорить.

Было очень страшно. Два раза я вернулась с того света. Один раз я вышла из комнаты, и пуля пробила окно и стекло, застряла в шкафу. В другой раз осколок снаряда чуть в ногу не попал.

Танк сзади меня стоял. (Плачет.) В погребе сидели две недели. Пища была, но не было ни света, ни газа. На свечах грели воду, чтобы согреться. Бутылки сюда клали [за пазуху], чтобы теплой воды выпить. В валенках как были, так и спали.

Любая война имеет правила поведения с гражданскими лицами. Россияне показали, что они убивали мирных жителей сознательно. Они практически получили зеленый свет от Путина на сафари — и расстреливали украинцев.

Тела расстрелянных людей до сих пор лежат на Яблонской улице в Буче. С руками, связанными белыми, ”мирными” тряпками за спиной. Застреленные в затылок. Можете себе представить, какие бесчинства тут творили [российские военные].

В этом тексте описываются убийства и пытки. В условиях войны информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно проверить. Относитесь к ней с осторожностью.

Перед этой группой военных чуть раньше шли кадыровцы и чудом прошли наш дом. Командир сказал, что если бы вошли они, нас бы не было. Они мстят за разбитую ранее колонну и даже не разбираются, кого убивать. Повезло.

Следующие три дня прошли в холоде, мы сидели в подвале в жутком страхе и под звуки обстрелов. В дом привели людей, которые бежали из Гостомеля. 15 человек. Мы старались кормить всех. Если бы не мой папа, сидели бы все голодные.

10-го по радио мы услышали, что с девяти часов открывается зеленый коридор, поняли, что нужно выбираться. Спросили у них, можно ли вывезти ребенка. Они сказали, что машиной — нет, расстрел. Решили идти пешком. Коляска, белый флаг, минимум вещей. Объезжали коляской трупы мирных жителей (сколько же их там), которые лежат уже не первый день, ребенку я ничего не объясняла, потому что не знала как.

Почти в каждом дворе россияне. Вдруг звучит команда ”стоять!”, и мы замираем с поднятыми руками (позже заметили, что дочь тоже поднимала ручонки). Два поста пропустили, на третьем не пускают, разворачивают назад, говорят, что коридор откроется с 15:00. Отчаяние. Возвращаемся, ждем. Еще одна попытка. Оглядываться нельзя, только вперед. Перед нами вылетает машина с гражданскими, попадает на мину и подрывается, от машины не осталось почти ничего, путь впереди заминирован. Мужчины впереди, я с коляской сзади. Через мины, трупы, разбитую технику, потом через болото мы пробираемся на свободу.

Наконец-то нас встречают наши воины и передают ребятам из МЧС, садимся в автобусы и едем. Приезжаем в российский блокпост и ждем четыре часа. Новости плохие. Нас не пускают, придется ночевать в автобусе прямо на дороге. Про эти гуманитарные коридоры на этих блокпостах вообще немногие знают, и они их бесят.

Тем временем темнеет, и над нами начинают летать ракеты. Находим подвал, женщины и дети туда, на улице —10. В подвале прорвало канализацию, и в этом смраде, ужасе и холоде мы сидим до утра.