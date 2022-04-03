Минобороны РФ: фотографии и видео с погибшими из Бучи — ”очередная постановка киевского режима”

”За время нахождения населенного пункта Буча под контролем ВС РФ, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий”, — цитирует заявление телеканал ”Звезда”.

В Минобороны также заявили, что материалы из Бучи появились ”только на четвертый день” после ухода из города российских военных, и что тела с фотографий якобы ”по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь”.

Фото и видео десятков погибших в разных населенных пунктах Киевской области, которые с первых дней войны и до конца марта контролировались российскими военными, появились вечером 2 апреля. На них видны, в частности, люди в гражданской одежде, лежащие на улицах со связанными руками.

Власти РФ называли ”постановками” и ”провокациями” сообщения и о других действиях российских военных, направленных против мирных жителей. В частности, так российские официальные лица реагировали на сообщения на бомбардировки мариупольских детской больницы и драматического театра, где скрывались мирные жители.

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