Доклад Human Rights Watch о военных преступлениях России в Украине: внесудебная казнь в Буче и изнасилование в Харькове

Правозащитники задокументировали свидетельства очевидцев об инцидентах, происходивших в Черниговской, Харьковской и Киевской областях с 27 февраля по 14 марта. В рамках подготовки доклада организация опросила 10 человек — очевидцев, потерпевших и жителей территорий, занятых российскими силами.

В докладе говорится о двух внесудебных казнях — 27 февраля в селе Старый Быков Черниговской области и 4 марта в Буче Киевской области. В первом случае российские солдаты задержали и казнили не менее шести мужчин. Во втором были задержаны пятеро, их поставили на колени, после чего одному из них выстрелили в затылок. Что случилось с остальными, не уточняется.

6 марта в поселке Ворзель в 50 километрах к северо-западу от Киева военные бросили в подвал дымовую шашку, где укрывалась женщина и 14-летний ребенок, а затем выстрелили в них, когда те вышли. Ребенок умер на месте, женщина скончалась от ран через два дня.

Жительница села Малая Рогань Харьковской области рассказала правозащитникам, что 13 марта российский военнослужащий избил ее, несколько раз изнасиловал и изрезал ей лицо и шею. Пострадавшей удалось сбежать в Харьков, где она получила помощь врачей.

60-летний мужчина сообщил, что 4 марта в селе Забучье Киевской области российский военнослужащий угрожал ему и его сыну убийством, после того как в их доме при обыске нашли бензин и охотничье ружье. Другой солдат, по словам пострадавшего, помешал военному выполнить угрозы.

Кроме того, многие жители Украины, говорившие с HRW, рассказывали, что российские солдаты отбирали у них еду, одежду, дрова, бензопилы, топоры и топливо.

”Случаи, которые мы задокументировали, представляют собой невыразимую, умышленную жестокость и насилие против украинских мирных жителей”, — заявил глава отдела HRW в Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон, призвав расследовать эти случаи как военные преступления.