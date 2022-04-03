Европа шокирована свидетельствами массовых убийств мирного населения под Киевом

В Европе шокированы кадрами, свидетельствующими о массовых убийствах мирного населения в пригородах Киева. "Потрясена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, которые покидает Россия. Необходимо срочно провести независимое расследование", — написала в воскресенье, 3 апреля, в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она выразила уверенность в том, что виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности.

Глава Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter на английском и украинском языках, что его шокировали кадры "зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области". Он поставил в своем твите хештег #BuchaMassacre — "резня в Буче". Мишель заверил, что Евросоюз помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. "На подходе дальнейшие санкции и поддержка ЕС", — указал председатель Евросовета.

В Лондоне призвали начать расследование в МУС

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала расследовать деяния в отношении гражданского населения Украины как военные преступления. По ее словам, Великобритания поддержит соответствующее решение Международного уголовного суда (МУС). "После вынужденного отвода российских войск появляется все больше свидетельств ужасающих преступлений оккупантов в таких населенных пунктах, как Ирпень и Буча", — заявила Трасс и подчеркнула, что неизбирательные атаки в отношении ни в чем не повинных мирных жителей необходимо расследовать как военные преступления.