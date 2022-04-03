ВИДЕО | Четыре машины сотрудников ФСБ сгорели в Подмосковье

В Балашихе Московской области в воскресенье ночью, 3 апреля, загорелись автомобили, которые принадлежат руководителям Центра специального назначения ФСБ России. Возгорание машин произошло одновременно и могло быть не случайным.

В своем Telegram-канале Денис Казанский опубликовал соответствующее видео и сообщил, что согласно данным разведки, автомобили принадлежат сотрудникам Центра специального назначения Федеральной службы безопасности. Их военная часть 35690 находится в Балашихе, неподалеку от Москвы.

Как утверждает блогер, в России в последнее время чаще стали фиксировать умышленные поджоги транспортных средств чиновников и военных. Еще недавно сгорели автомобили 82-й радиотехнической бригады и 95-й радиотехнической бригады в Смоленской области.

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