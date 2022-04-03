Глава МИД Латвии: Запад должен отреагировать на разжигание войны Россией

Министр подчеркивает, что происходящее в настоящее время — не война Путина против Украины, а война России с Украиной и Западом.

"Это не война Путина против Украины, это война России против Украины, а в настоящее время косвенно и против Запада. Уровень разжигания шовинизма и войны в России беспрецедентен, и к этому нужно соответственно относиться. На этот раз нельзя допускать ошибок", — заявил глава латвийского МИД.

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