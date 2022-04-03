За рубежом
03.04.2022, 13:30

Глава МИД Латвии: Запад должен отреагировать на разжигание войны Россией

 
Läti välisminister Edgars Rinkevics.
Läti välisminister Edgars Rinkevics.
Foto: Priit Simson

Уровень разжигания Россией шовинизма и войны принимает беспрецедентные масштабы, и Запад должен соответственно действовать, на этот раз не допуская ошибок, заявил в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает RusDelfi.lv.

Министр подчеркивает, что происходящее в настоящее время — не война Путина против Украины, а война России с Украиной и Западом.

"Это не война Путина против Украины, это война России против Украины, а в настоящее время косвенно и против Запада. Уровень разжигания шовинизма и войны в России беспрецедентен, и к этому нужно соответственно относиться. На этот раз нельзя допускать ошибок", — заявил глава латвийского МИД.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии