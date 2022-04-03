В России заблокировали доступ к русской версии латвийского портала Delfi

Решение об "ограничении доступа" размещено на сайте Роскомнадзора. Оно принято по требованию Генпрокуратуры РФ (27-31-2022/Ид4047-22 от 30.03.2022), текст которого не опубликован.

Доступ ограничен по статье 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации":

"Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи; информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам".

По данным сервиса GlobalCheck, Rus.Delfi.lv в данный момент недоступен для российских пользователей, тогда как латышская версия портала остается доступной.

"Мы не знаем конкретной причины, по которой Роскомнадзор заблокировал доступ к Rus.Delfi.lv. Никаких предупреждений редакция не получала. К блокировке мы были готовы и считали ее практически неизбежной", — заявил главный редактор Rus.Delfi.lv Анатолий Голубов.

Как уже сообщалось, 25 марта РКН закрыл доступ к литовской и русской версии сайтов Delfi — www.delfi.lt, www.delfi.lt/ru/.

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