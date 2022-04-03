За рубежом
03.04.2022, 07:03

Взрыв в ночном клубе в центре Баку: 3 погибших и 24 раненых

 
ФОТО: haqqin.az

Как сообщает haqqin.az, в ночь с субботы на воскресенье в центре Баку в ночном клубе "LocationBaku" (улица Тарлана Алиярбекова, 13) произошел мощнейший взрыв. Есть погибшие и раненые.

В настоящее время на месте работают сотрудники МВД и МЧС. Предварительная версия - взрыв газа.

Собкор haqqin.az находится на месте трагического инцидента. Как удалось выяснить haqqin.az, ночной клуб начал свою деятельность всего две недели назад - 18 марта 2022 года.

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