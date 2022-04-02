Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает?

”Верит, доверяет ему”

В нулевых Роману Абрамовичу — в отличие от его партнера по ”Сибнефти” Бориса Березовского и арестованного в 2003 году Михаила Ходорковского — удалось не рассориться с Кремлем и даже возглавить на восемь лет Чукотку в качестве губернатора. Но в последующие годы и вплоть до начала войны в Украине Абрамович старался максимально дистанцироваться от политики и связей с Владимиром Путиным. При этом, по словам источников FT, он продолжал регулярно посещать круглые столы ”путинских олигархов”, хотя и редко на них выступал.

В 2014 году, когда Россия присоединила Крым и разгорелась война в Донбассе, США и ЕС ввели санкции против десятков близких к Путину людей, но не против Абрамовича. ”У кого-то на столе всегда лежало досье на него, — признается в разговоре с FT один британский чиновник. — Но, как мне объяснили стратегию, дело заключалось в том, что если „сжать” этих людей слишком рано, они никак не смогут повлиять на действия парня сверху”.

В день вторжения в Украину 24 февраля Путин созвал в Кремле крупнейших российских бизнесменов, в числе приглашенных был и Абрамович. Но он опоздал и встречался с президентом уже лично. По словам трех источников FT, Путин лично ”благословил” Абрамовича выступить посредником в мирных переговорах. Во время закончившихся прогрессом переговоров в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что присутствие Абрамовича на переговорах показывает, что Путин ”верит, доверяет ему”.

”Большого патриотизма в этом нет”

Как пишет FT, Владимир Зеленский сам попросил США отложить введение санкций против Абрамовича, чтобы тот мог продолжать перемещаться между странами (пока что между Беларусью, где прошли первые два раунда переговоров, и Турцией, где состоялся третий раунд) в составе российской делегации. Но президент Украины также говорит, что скептически относится к мотивам бизнесмена: ”Все эти люди просто боятся санкций — уверен, что большого патриотизма в этом нет”.