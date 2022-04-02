02.04.2022, 21:45
В Кремле назвали Украину ”сложной” и ”враждебной” страной
ФОТО: Scanpix, Alexander Zemlianichenko
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина является ”сложной” для России страной и ”враждебной”, пишет Gazeta.ru.
”Украина — очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас”, — сказал Песков.
Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия будет укреплять свои западные рубежи для поддержания необходимого паритета и для того, чтобы никто и не думал нападать на страну.
Говоря об отношениях с ЕС, Песков отметил, что время для переоценки отношений с Россией и начала диалога настанет после того, как европейцы ”протрезвеют от американского бурбона”. Он добавил, что это ”не ближняя перспектива”.