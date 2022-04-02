В Кремле назвали Украину ”сложной” и ”враждебной” страной

”Украина — очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас”, — сказал Песков.

Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия будет укреплять свои западные рубежи для поддержания необходимого паритета и для того, чтобы никто и не думал нападать на страну.

Говоря об отношениях с ЕС, Песков отметил, что время для переоценки отношений с Россией и начала диалога настанет после того, как европейцы ”протрезвеют от американского бурбона”. Он добавил, что это ”не ближняя перспектива”.