Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе. Его называли ”главным очагом сопротивления” украинских сил в городе

По утверждению Кадырова, ”у нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение”.

Кадыров не уточнил, о каком именно заводе идет речь, однако, судя по всему, он имел в виду ”Азовсталь”. Накануне он заявлял, что это предприятие стало ”последним местом, где укрываются бандиты”.

Представители самопровозглашенной ДНР 1 апреля утверждали, что в городе осталось три ”очага сопротивления” украинских военных, главный из которых — на ”Азовстали”.

Мариуполь уже более месяца окружен российскими войсками и постоянно подвергается обстрелам. По данным властей Мариуполя, в городе в той или иной степени разрушены более 90% зданий.