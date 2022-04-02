За рубежом
02.04.2022, 20:30

Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе. Его называли ”главным очагом сопротивления” украинских сил в городе

 
ФОТО: Scanpix, Reuters

Чеченские военнослужащие начали штурм завода в Мариуполе, пишет "Meduza" со ссылкой на пост главы Чечни Рамзана Кадырова в телеграм-канале.

По утверждению Кадырова, ”у нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение”.

Кадыров не уточнил, о каком именно заводе идет речь, однако, судя по всему, он имел в виду ”Азовсталь”. Накануне он заявлял, что это предприятие стало ”последним местом, где укрываются бандиты”.

Представители самопровозглашенной ДНР 1 апреля утверждали, что в городе осталось три ”очага сопротивления” украинских военных, главный из которых — на ”Азовстали”.

Мариуполь уже более месяца окружен российскими войсками и постоянно подвергается обстрелам. По данным властей Мариуполя, в городе в той или иной степени разрушены более 90% зданий.

RusDelfi
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