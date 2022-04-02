Литва первой в ЕС объявила о полном отказе от российского газа
В стремлении к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа, заявило в субботу Министерство энергетики.
В ведомстве отметили, что газотранспортная система Литвы работает без импорта российского газа с 1 апреля. Весь спрос в Литве удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.
”Это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений”, — прокомментировал ситуацию министр энергетики Дайнюс Крейвис.
Однако газ транзитом через Литву продолжает транспортироваться для нужд Калининграда, но в ином техническом режиме, чем обычно, обеспечивая только передачу необходимого для транзита количества газа.