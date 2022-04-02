Членство в НАТО также обеспечит Финляндии ядерное сдерживание

В Финляндии в ходе дебатов о возможном членстве в НАТО также необходимо переосмысление отношения страны к ядерному оружию.

По мнению военного эксперта, Финляндии не будет предложено разместить ядерное оружие на своей территории. Вместо этого страну включат в группу планирования для обсуждения принципов применения ядерного оружия.

"Военный союз означает изменение национального мышления и в отношении ядерного оружия. Мы привыкли к идее о самозащите, о том, что мы сами справимся. Ядерное оружие еще больше конкретизировало бы мысль о том, что с точки зрения безопасности мы находимся в общей лодке", — отмечает профессор из Университета национальной обороны Томми Койвула.

Согласно Койвула, в случае членства в НАТО порог угроз ядерным или другим оружием со стороны России повысится. Страну будет защищать система противоракетной обороны альянса. При этом Россия ранее заявила, что будет учитывать членство Финляндии в НАТО в планировании своей военной стратегии. Россия, возможно, перенаправит ракеты на Финляндию, но из-за ядерного щита порог их использования повысится.

У НАТО нет собственного ядерного оружия, но оно есть у трех ее членов — США, Франции и Великобритании.

Матти Песу, старший научный сотрудник Института международных отношений, отмечает, что оружие этих стран выступает в качестве общего сдерживающего фактора.

"Действуя против НАТО, Россия всегда должна принимать во внимание риск того, что конфликт может перерасти в ситуацию, когда может быть применено ядерное оружие. Как бы ни была мала возможность, риск настолько велик, что он является сдерживающим фактором".