В Ласнамяэ начинаются бесплатные тренировки по йоге и скандинавской ходьбе

”Мы хотим предложить жителям Ласнамяэ различные возможности для занятий оздоровительным спортом под руководством опытных инструкторов. С учетом холодной погоды йогой мы будем заниматься в помещении, но возобновляемые вскоре занятия по скандинавской ходьбе и в уличном тренажерном зале будут проходить уже в парках нашего района. В течение нескольких лет тренировки по скандинавской ходьбе проходили в парке Паэ, теперь же они будут проходить и в открытом прошлой осенью парке Тондираба”, — сказала старейшина района Юлианна Юрченко.

В апреле правильной технике скандинавской ходьбы можно будет научиться в парке Паэ под руководством инструктора Эстонской ассоциации скандинавской ходьбы Рене Меймера. Тренировки пройдут 6, 13, 20 и 27 апреля в 11:00 перед зданием Ласнамяэской управы (ул. Палласти, 54). Тренировки в парке Тондираба проходят по воскресеньям 3 и 17 апреля с 14.00. Место сбора находится на стоянке напротив главного входа ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14), со стороны троп здоровья. Участие и аренда инвентаря бесплатна.

Этой весной в парке Тондираба также пройдут тренировки на парковых тренажерах под руководством Дианы Могиш. Занятия пройдут 10 и 24 апреля с 14:00. Тренировке предшествует разминка с элементами FitBox.

Кроме того, в апреле снова начнутся занятия йогой в центре культуры ”Линдакиви” (Я. Коорти, 22) под руководством тренера Энели Яагер. Занятия йогой, на которых можно будет воспользоваться имеющимися в центре ковриками для йоги, будут проходить по понедельникам 4, 11, 18 и 25 апреля с 11:00. На занятие можно попасть только по предварительной регистрации по телефону 645 7702. Хотя количество мест ограничено, наличие свободных мест стоит уточнить по телефону, поскольку иногда зарегистрированные участники отказываются.